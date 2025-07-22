分手不一定要說出口！12星座「不愛了」徵兆曝光　第1點就讓人超受傷

▲參考12星座離開前的3大徵兆，適時停損，也許會比等待對方開口來得更保護自己。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在愛情的世界裡，最令人心碎的莫過於「被放棄」卻渾然不知。當對方不再在乎、不再參與，甚至選擇逃避，其實早已悄悄畫下句點。「星座好朋友」特別解析12星座放棄一段感情時最明顯的「3個舉動」，或許能指引正在迷惘的你，勇敢面對關係的變化，重新找回屬於自己的情感節奏。

不在意你的態度

代表星座：巨蟹、獅子、天蠍、雙魚

巨蟹與雙魚，天性敏感又渴望安全感，總會主動關心戀人的情緒變化，渴望愛的回應與呵護。然而，當他們對你的冷淡視若無睹，不再主動黏你，也不在乎你的情緒，這份漠然可能就是最大的警訊。

至於獅子與天蠍，原本是極需要戀人重視與崇拜的存在，一旦被冷落，必定反應強烈。但如果他們開始對你的忽略毫不在意，甚至懶得爭吵，可能就表示他們已經不想再經營這段感情，選擇靜默退出你的世界。

不想管你的所有事情

代表星座：牡羊、金牛、處女、魔羯

熱情如火的牡羊座，喜歡上一個人，總是急切想融入你的世界。從柴米油鹽到人生大事，樣樣都要摻上一腳，唯恐錯過。但當他的熱情轉為冷淡，對你的一切事務開始「放生」，可能就是他愛已熄滅的徵兆。

而一向細心負責的金牛、處女與魔羯，當初可是把你照顧得無微不至。會幫你收拾情緒、處理瑣事，只為讓你生活輕鬆一點。然而，當他們開始用「你自己的事自己決定」當成口頭禪，甚至連提醒你吃藥都懶得說，那不是忙，也不是粗心，可能是他已經從心裡劃開界線。

避不見面

代表星座：雙子、天秤、射手、水瓶

雙子與射手，喜歡輕鬆自在的相處氣氛，若真的放棄一段感情，就會選擇默默退出。他們不會當面說分手，但會用行動讓你感覺「他不再需要你了」。拒絕碰面、迴避對話，是他們最常用的結束方式。

天秤與水瓶則更難捉摸，他們本來就不喜歡衝突，討厭撕破臉，所以即使放棄了，也不會正面說清楚，而是透過一次又一次的「不約、不見、不回應」，讓關係慢慢淡掉。有部分的他們相信，不說出口的分手，也是一種選擇。