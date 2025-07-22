　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

分手不一定要說出口！12星座「不愛了」徵兆曝光　第1點就讓人超受傷

▲▼星座,愛情,關係,放棄,警訊,分手。（圖／Pexels）

▲參考12星座離開前的3大徵兆，適時停損，也許會比等待對方開口來得更保護自己。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在愛情的世界裡，最令人心碎的莫過於「被放棄」卻渾然不知。當對方不再在乎、不再參與，甚至選擇逃避，其實早已悄悄畫下句點。「星座好朋友」特別解析12星座放棄一段感情時最明顯的「3個舉動」，或許能指引正在迷惘的你，勇敢面對關係的變化，重新找回屬於自己的情感節奏。

不在意你的態度
代表星座：巨蟹、獅子、天蠍、雙魚
巨蟹與雙魚，天性敏感又渴望安全感，總會主動關心戀人的情緒變化，渴望愛的回應與呵護。然而，當他們對你的冷淡視若無睹，不再主動黏你，也不在乎你的情緒，這份漠然可能就是最大的警訊。

至於獅子與天蠍，原本是極需要戀人重視與崇拜的存在，一旦被冷落，必定反應強烈。但如果他們開始對你的忽略毫不在意，甚至懶得爭吵，可能就表示他們已經不想再經營這段感情，選擇靜默退出你的世界。

▲▼星座,愛情,關係,放棄,警訊,分手。（圖／Pexels）

不想管你的所有事情
代表星座：牡羊、金牛、處女、魔羯
熱情如火的牡羊座，喜歡上一個人，總是急切想融入你的世界。從柴米油鹽到人生大事，樣樣都要摻上一腳，唯恐錯過。但當他的熱情轉為冷淡，對你的一切事務開始「放生」，可能就是他愛已熄滅的徵兆。

而一向細心負責的金牛、處女與魔羯，當初可是把你照顧得無微不至。會幫你收拾情緒、處理瑣事，只為讓你生活輕鬆一點。然而，當他們開始用「你自己的事自己決定」當成口頭禪，甚至連提醒你吃藥都懶得說，那不是忙，也不是粗心，可能是他已經從心裡劃開界線。

▲▼星座,愛情,關係,放棄,警訊,分手。（圖／Pexels）

避不見面
代表星座：雙子、天秤、射手、水瓶
雙子與射手，喜歡輕鬆自在的相處氣氛，若真的放棄一段感情，就會選擇默默退出。他們不會當面說分手，但會用行動讓你感覺「他不再需要你了」。拒絕碰面、迴避對話，是他們最常用的結束方式。

天秤與水瓶則更難捉摸，他們本來就不喜歡衝突，討厭撕破臉，所以即使放棄了，也不會正面說清楚，而是透過一次又一次的「不約、不見、不回應」，讓關係慢慢淡掉。有部分的他們相信，不說出口的分手，也是一種選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／范斯高颱風估明天生成　不排除發海警
虎豹潭溪水暴漲釀2大4小溺死　二審改判國賠617萬
被關得莫名其妙！柯文哲自嘲已換7室友　應曉薇：我換15個
快訊／台股尾盤重挫　金管會發3聲明
快訊／沒來上班　夫妻住處雙亡
魔鷹忍不住落淚！統一獅2洋將擁抱
統神是爆發型！和老婆「一天4次」不戴就中　最愛姿勢曝
快訊／京華城基地前「路面凹陷」！　現場警戒中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

獅子座新月開外掛！本週「最強星座揭曉」感情、人緣、運氣全爆發

本來超討厭納豆結果一試回不去？「四大黃金調味」大公開　直接變成下飯王者

分手不一定要說出口！12星座「不愛了」徵兆曝光　第1點就讓人超受傷

獅子座新月開外掛！本週「最強星座揭曉」感情、人緣、運氣全爆發

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

分手不一定要說出口！12星座「不愛了」徵兆曝光　第1點就讓人超受傷

獅子座新月開外掛！本週「最強星座揭曉」感情、人緣、運氣全爆發

呂詠臻、張趙紘重返一軍　李勛傑有打擊課題　

台電李元瀚左手因電擊嚴重碳化　「3D擬真義肢」讓他完整離世

買蘋果不必再「吃土」！明年三款平價新品輕鬆湊齊全家桶

好大喜功三大星座！TOP 1喜歡當人生主角　掌聲與讚美是活下去的泉源

吉力吉撈「彭彭衝刺」直奔休息室笑翻全場　沒料到是郭天信傳超快

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

從照護到創生！　嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

OPEL「新跨界休旅」售價公布！油電、電動都有　還能選7人座

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

權后換人！　聯發科市值衝2.29兆擠下鴻海

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

運勢熱門新聞

本週「最強星座揭曉」感情、人緣、運氣全爆發

2025下半年4星座戀愛運超旺！

12星座「不愛了」徵兆曝光　第1點就讓人超受傷

大暑來了！12生肖大暑轉運指南公開

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

出生日期相加看你和他合不合？

7月感情運出爐！解密「月亮星座」的戀愛訊號

12星座「斷崖式冷漠」真的沒興趣還是傲嬌作祟？

水星再次逆行！只有「3星座」一路綠燈、好運爆棚

默契值100%！處女女孩愛碎念　只有天蠍男看懂她細心

「驚蟄」驅小人！盤點3廟宇幫你遠離小人

天門大開！天貺日撞上冥王逆行　3星座命運翻盤

小三鬥不倒五大星座小三自求多福

七月桃花狂開！3大星座被愛神鎖定

更多熱門

相關新聞

素顏約會正流行！真實＋自信＋舒服反而過濾掉錯的人

素顏約會正流行！真實＋自信＋舒服反而過濾掉錯的人

第一次約會總是讓人想把自己最好的一面展現出來，很多時候，女孩們會花上不少時間準備，只希望唇線畫得剛剛好，但這個夏天不一樣了！有越來越多人選擇在第一次約會時完全素顏，輕鬆赴約。

12星座一周運勢7／21-7／27

12星座一周運勢7／21-7／27

本週7/21-7/27星座專屬幸運色與小物出爐！快看看你的是什麼

本週7/21-7/27星座專屬幸運色與小物出爐！快看看你的是什麼

情侶擅自結婚！男女遭連開多槍「榮譽處決」

情侶擅自結婚！男女遭連開多槍「榮譽處決」

追男友3年！下戰帖「把妳弄到下不了床」　結局崩潰

追男友3年！下戰帖「把妳弄到下不了床」　結局崩潰

關鍵字：

星座愛情關係放棄警訊分手

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面