　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本來超討厭納豆結果一試回不去？「四大黃金調味」大公開　直接變成下飯王者

▲▼納豆,健康,飲食,營養師,日本,台灣。（圖／Pexels）

▲納豆被譽為「日本人長壽的秘密」。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

走訪日本的旅人，常會被早餐桌上的一盒納豆吸引，這款黏黏滑滑的發酵食品，長年被視為「日本人長壽的秘密」，也成為許多國外觀光客勇敢挑戰的在地料理。如今，隨著健康飲食意識抬頭，台灣各大超市也開始上架納豆，成為重視健康、體態管理族群的常備食品。

日本知名女性健康媒體《Women’s Health》近日邀請營養師麻生れいみ針對「納豆」進行專業解析，完整揭露納豆的5大功效，並針對不同食用時機與搭配方式給出建議。其中，對於台灣人最在意的「氣味問題」，報導特別列出多款推薦調味搭配，幫助初次嘗試者降低排斥感，輕鬆吃下去、健康效果加倍！

[廣告]請繼續往下閱讀...

納豆新手看這裡——營養師推薦「四大調味」搭配法！
納豆雖然富含營養，但特殊的氣味與黏稠口感，讓不少台灣民眾望之卻步。麻生營養師表示，透過不同醬料搭配，不僅能提升風味，也能進一步增強營養吸收效率：

醬油：經典搭配，能有效引出納豆本身的香氣，但建議使用減鹽款式，以控制鈉攝取。
：協助鐵質吸收，適合有貧血傾向者，同時也有助穩定血糖與預防高血壓。
橄欖油：富含油酸，可刺激腸道蠕動，幫助改善便秘。
亞麻仁油：含Omega-3脂肪酸，有抗發炎與促進血流之效，風味溫和、與納豆極為契合。

一天一盒納豆，打造健康體質
根據麻生營養師指出，納豆含有豐富的蛋白質、膳食纖維、納豆激酶與大豆異黃酮等成分，是協助體重控制與身體調節的優質食材。以下為納豆的五大效果：

改善腸道環境：納豆菌與雙重膳食纖維可促進腸道蠕動，改善便秘問題，進而減輕腹脹與浮腫現象。
促進脂肪燃燒：納豆激酶能活化血液循環，使氧氣與養分順利輸送，有助提升基礎代謝率，結合運動效果更佳。
延長飽足感：每盒納豆約含8.3g蛋白質，可延緩消化速度、增加飽足感，降低暴食與宵夜慾望。
穩定血糖波動：異黃酮與膳食纖維能降低糖分吸收速率，與主食（如白飯）一同食用時，有助減少脂肪堆積。
調節荷爾蒙：大豆異黃酮具類雌激素作用，有助緩解生理前症狀及更年期不適，維持內分泌平衡。

▲▼納豆,健康,飲食,營養師,日本,台灣。（圖／Pexels）

根據時間調整攝取納豆，打造健康更有效率？
報導指出，納豆在不同時間攝取會有不同效果。早上食用能提升代謝並穩定食慾，中午則有助控制餐後血糖與提升專注力，晚上則能促進成長激素分泌、改善睡眠品質。另外，建議搭配玄米、蔬菜、豆腐、海藻等高纖低脂食材，就可以輕鬆組合成低卡又高營養的減重餐。

食用技巧與份量提醒
每日建議攝取納豆1～2包（50g／包），不建議過量。拌納豆時，雖然攪拌次數越多口感越滑順，但並不會明顯提升營養價值。選擇上，小粒與碎納豆較易消化吸收，適合運動與減重族群；大粒納豆則有咀嚼感，適合控制食量、增加飽足感者。

目前台灣多數超市、日式雜貨店都能輕鬆購得納豆產品，在講求自然、低糖、強調腸道健康的新時代飲食潮流中，納豆無疑是一款值得嘗試的健康夥伴。透過營養師的建議與風味調整，相信就連新手也能找到屬於自己的納豆入門之道！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／范斯高颱風估明天生成　不排除發海警
虎豹潭溪水暴漲釀2大4小溺死　二審改判國賠617萬
被關得莫名其妙！柯文哲自嘲已換7室友　應曉薇：我換15個
快訊／台股尾盤重挫　金管會發3聲明
快訊／沒來上班　夫妻住處雙亡
魔鷹忍不住落淚！統一獅2洋將擁抱
統神是爆發型！和老婆「一天4次」不戴就中　最愛姿勢曝
快訊／京華城基地前「路面凹陷」！　現場警戒中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獅子座新月開外掛！本週「最強星座揭曉」感情、人緣、運氣全爆發

水星再次逆行！全世界都在卡關「只有他們」一路綠燈、好運爆棚

為什麼一到國外就便秘？出國前一定要懂的「飲食守則」從此不怕蹲廁所

不想被叫叔叔阿姨！看起來比實際年齡老「這6個壞習慣」你可能天天都在做

戒酒不只是省錢！每一杯酒都在讓你變胖、變老、變不孕…專家超狠警告

無糖飲料未必比較健康？最新研究「糖尿病風險」恐飆升129%

同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

別再吃水煮雞胸了！她放棄節食「改吃這鍋」3個月鏟肉10公斤

每天醒來就焦慮爆表？巴黎女生教你「3+5步驟」把早晨從慌亂變高級

水星再次逆行！全世界都在卡關「只有他們」一路綠燈、好運爆棚

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

系教評會不公布周台英懲處結果　教育部質疑：未看到保密規定

國健署長吳昭軍退休！新人上任　菸捐、加熱菸、類菸品三難題成燙手山芋

17歲加入空軍參加抗戰　華僑飛官朱安琪安奉空軍碧潭公墓

「喪門星」來了！命理師示警3生肖：小心因誤判破財、失去朋友

花7000元買伴手禮！他和女友家人「吃一頓飯」看清了：高攀不起

準范斯高颱風「不排除發海警」　後天北部雨勢增

台師大「懲處周台英」會議開4小時　系主任：結果不公開

參加科展的有多猛？他見「自製蝦殼電池」傻了：國小生就很強

2025 Eduniversal最佳EMBA排名出爐！台大EMBA榮登亞太第一 　超越新加坡、日本

本來超討厭納豆結果一試回不去？「四大黃金調味」大公開　直接變成下飯王者

吉力吉撈「彭彭衝刺」直奔休息室笑翻全場　沒料到是郭天信傳超快

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

從照護到創生！　嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

OPEL「新跨界休旅」售價公布！油電、電動都有　還能選7人座

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

權后換人！　聯發科市值衝2.29兆擠下鴻海

系教評會不公布周台英懲處結果　教育部質疑：未看到保密規定

「URBAN PARADISE」精品餐酒體驗開啟Buffet新紀　 吃出世界風景　喝出城市靈魂！

北中周末都有超強音樂季！卡司一次筆記　還能吹海風逛市集

標普、那指創新高　4大特殊產業ETF大啖AI商機

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

生活熱門新聞

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

賓賓哥宣布暫停直播！

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

柯文哲再延押2個月！律師點3關鍵「有什麼好意外？」

可能有颱風！　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

AI機器人產業大聯盟成立　蕭美琴：以Team Taiwan進軍國際市場

AI機器人產業大聯盟成立　蕭美琴：以Team Taiwan進軍國際市場

副總統蕭美琴22日出席「台灣AI機器人產業大聯盟成立大會」時表示，面對下一波工業革命，政府也積極思考各項配套措施，包括需求端的開發、應用面的支撐、產業法規、國際夥伴、面對價格技術均衡點時的以量制價及模組化等技術整合，都需要大家共同努力，以「Team Taiwan」之姿進軍國際市場並保持競爭力。

賴清德：民主國家努力「不是為了對抗誰」　是守護珍視的生活方式

賴清德：民主國家努力「不是為了對抗誰」　是守護珍視的生活方式

愛吃「炸物加工肉」恐不孕　哈佛研究：精蟲數大減7成

愛吃「炸物加工肉」恐不孕　哈佛研究：精蟲數大減7成

不只養顏美容！盤點喝檸檬水好處

不只養顏美容！盤點喝檸檬水好處

關鍵字：

納豆健康飲食營養師日本台灣

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面