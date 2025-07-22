本來超討厭納豆結果一試回不去？「四大黃金調味」大公開　直接變成下飯王者

▲納豆被譽為「日本人長壽的秘密」。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

走訪日本的旅人，常會被早餐桌上的一盒納豆吸引，這款黏黏滑滑的發酵食品，長年被視為「日本人長壽的秘密」，也成為許多國外觀光客勇敢挑戰的在地料理。如今，隨著健康飲食意識抬頭，台灣各大超市也開始上架納豆，成為重視健康、體態管理族群的常備食品。

日本知名女性健康媒體《Women’s Health》近日邀請營養師麻生れいみ針對「納豆」進行專業解析，完整揭露納豆的5大功效，並針對不同食用時機與搭配方式給出建議。其中，對於台灣人最在意的「氣味問題」，報導特別列出多款推薦調味搭配，幫助初次嘗試者降低排斥感，輕鬆吃下去、健康效果加倍！

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納豆新手看這裡——營養師推薦「四大調味」搭配法！

納豆雖然富含營養，但特殊的氣味與黏稠口感，讓不少台灣民眾望之卻步。麻生營養師表示，透過不同醬料搭配，不僅能提升風味，也能進一步增強營養吸收效率：

醬油：經典搭配，能有效引出納豆本身的香氣，但建議使用減鹽款式，以控制鈉攝取。

醋：協助鐵質吸收，適合有貧血傾向者，同時也有助穩定血糖與預防高血壓。

橄欖油：富含油酸，可刺激腸道蠕動，幫助改善便秘。

亞麻仁油：含Omega-3脂肪酸，有抗發炎與促進血流之效，風味溫和、與納豆極為契合。

一天一盒納豆，打造健康體質

根據麻生營養師指出，納豆含有豐富的蛋白質、膳食纖維、納豆激酶與大豆異黃酮等成分，是協助體重控制與身體調節的優質食材。以下為納豆的五大效果：

改善腸道環境：納豆菌與雙重膳食纖維可促進腸道蠕動，改善便秘問題，進而減輕腹脹與浮腫現象。

促進脂肪燃燒：納豆激酶能活化血液循環，使氧氣與養分順利輸送，有助提升基礎代謝率，結合運動效果更佳。

延長飽足感：每盒納豆約含8.3g蛋白質，可延緩消化速度、增加飽足感，降低暴食與宵夜慾望。

穩定血糖波動：異黃酮與膳食纖維能降低糖分吸收速率，與主食（如白飯）一同食用時，有助減少脂肪堆積。

調節荷爾蒙：大豆異黃酮具類雌激素作用，有助緩解生理前症狀及更年期不適，維持內分泌平衡。

根據時間調整攝取納豆，打造健康更有效率？

報導指出，納豆在不同時間攝取會有不同效果。早上食用能提升代謝並穩定食慾，中午則有助控制餐後血糖與提升專注力，晚上則能促進成長激素分泌、改善睡眠品質。另外，建議搭配玄米、蔬菜、豆腐、海藻等高纖低脂食材，就可以輕鬆組合成低卡又高營養的減重餐。

食用技巧與份量提醒

每日建議攝取納豆1～2包（50g／包），不建議過量。拌納豆時，雖然攪拌次數越多口感越滑順，但並不會明顯提升營養價值。選擇上，小粒與碎納豆較易消化吸收，適合運動與減重族群；大粒納豆則有咀嚼感，適合控制食量、增加飽足感者。

目前台灣多數超市、日式雜貨店都能輕鬆購得納豆產品，在講求自然、低糖、強調腸道健康的新時代飲食潮流中，納豆無疑是一款值得嘗試的健康夥伴。透過營養師的建議與風味調整，相信就連新手也能找到屬於自己的納豆入門之道！