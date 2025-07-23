川普宣布美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

▲川普宣布美菲達成協議，將向菲律賓商品課徵19％關稅。（圖／路透，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普表示，他22日與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮會晤後，達成了一項貿易協議，內容包括美國將向來自菲律賓的商品課徵19％關稅，而美國出口至菲律賓的商品則不會被課稅。

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，在協議中，美國將對菲律賓徵收19％關稅，但運往菲律賓的美國商品不會被課稅，「這是一場美好的拜訪，我們完成了貿易協議。」

不過，目前尚不清楚兩位領導人是否正式簽署了任何協議文件。與近期其他貿易協定宣布類似，具體細節幾乎未被公開。

早些時候，川普22日在白宮橢圓辦公室內告訴記者，他尚未準備好與馬可仕達成貿易協議，因為對方「談判太強硬了」。但他也補充，他們「可能會達成一些協議」。

鑑於川普目前與其它國家達成的協議，所訂關稅均低於4月時他威脅要實施的水平，這次與菲律賓的協議顯得相當罕見，因為菲律賓4月時被徵收了最低17％的「對等關稅」，後來隨著川普宣布暫停，本月初他又威脅要對菲律賓徵收20％關稅。

如今小馬可仕親自飛往美國，雙方談成協議，但最後關稅卻是19％，比4月的17％「對等關稅」還高，情況相對罕見。

根據美國商務部數據，美國去年自菲律賓進口價值達140億美元的商品，主要包括電腦與其他電子產品、加工食品、機械與服飾。而美國出口至菲律賓的商品則達到90億美元，同樣也是電腦與其他電子產品，以及加工食品。