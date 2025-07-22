美國少女遭姦殺！凶手竟是媽媽男友　判21個無期徒刑「關到死」

▲瑪德琳遭母親男友性侵殺害。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生駭人事件，一名13歲少女被發現陳屍林區，且生前遭到性侵犯，凶手竟是她母親的男友。嫌犯史帝芬（Stephan Sterns）21日被判21個無期徒刑，各刑期同時執行，不得假釋。

NBC報導，2024年2月底，史帝芬原本應該負責載送瑪德琳去上課，但少女母親下午接人時，卻被告知孩子從未到校。瑪德琳隨即被通報失蹤，4天後在奧西歐拉郡（Osceola County）一處林區尋獲遺體。

調查人員循線鎖定史蒂芬，首先在他的手機上發現性侵及性虐兒童的影像等證據，將其逮捕，隨後依據一級謀殺罪，對他提出指控。

本月21日，39歲的史蒂芬在法庭上對一級預謀謀殺罪不予抗辯，意味著他並不認罪，僅承認8項對12歲以下兒童性侵罪、5項對12至18歲受害者性侵罪、7項猥褻罪名。

州檢察官莫尼克（Monique Worrell）表示，認罪協商確保被告「永遠無法重獲自由」，並且放棄上訴權利，讓死者家屬免於承受漫長法律程序的二次傷害。

瑪德琳生父泰勒（Tyler Wallace）在法庭上哽咽表示，「因為這個墮落男人的行為，我永遠見不到她將成為什麼樣的女人。」他想要更深入參與女兒的人生，「但我做不到了。」

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