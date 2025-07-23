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美國再次退出聯合國教科文組織　以色列叫好：這組織已迷失方向

▲▼聯合國教科文組織（UNESCO）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國退出聯合國教科文組織（UNESCO），以色列表示讚賞。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國22日以聯合國教科文組織（UNESCO）推動分裂社會及文化的議程、長期對以色列存在偏見等理由，宣布退出聯合國教科文組織。對此，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）稱讚美國的決定，還說聯合國教科文組織是一個迷失方向的組織。

根據《美聯社》報導，美國國務院發言人塔米‧布魯斯（Tammy Bruce）22日表示，美國決定退出聯合國教科文組織並取消給予的資金，原因與UNESCO推動分裂社會與文化的議題有關，以及UNESCO接納巴勒斯坦成為會員國，導致該組織長期存在對以色列的偏見，繼續參與已不符合美國的利益。

事實上，這次已經是美國第3次宣布退出聯合國教科文組織，也是川普政府執政期間的第2次。川普在第一任期時（2017年）宣布退出UNESCO，但後來拜登政府2023年申請重新加入，沒想到才過了2年，川普政府再次宣布退出UNESCO，這項決定將在2026年12月底生效。

UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）表示，對於美國再次退出的決定「我深感遺憾」，但由於川普今年2月就已下令審查美國在UNESCO的參與情況，因此這個決定她並不感到意外。她也透露，儘管美國退出會讓組織的資源減少，但UNESCO仍將履行其使命，目前也不考慮裁員。

針對美國宣布退出聯合國教科文組織的決定，以色列駐聯合國大使達諾發布聲明表示讚賞，還說「（美國）這是對UNESCO這個迷失方向的組織一貫錯誤且反以色列偏見的恰當回應」。

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