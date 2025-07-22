女友借錢買手機！男玩笑喊「做一次3000」後悔了：怎麼辦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友無奈表示，女友最近花錢很兇，已經到月光的地步了，還想買新的手機，於是開口向他借錢，而他忍不住嘴砲回，「做一次給妳3千，不用還」；沒想到，一句玩笑話反倒讓他騎虎難下，崩潰直呼「該怎麼辦？」

網友在Dcard發文提到，女友最近把薪水通通花光，也沒有什麼存款，結果看到新的手機又想買，於是向他借錢，「其實，我前面借她很多了，也知道借出去要有拿不回來的心理準備。」

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直到上禮拜，他開玩笑說，「那我們做一次給妳3千，不用還。」當下，女友怒瞪著他，氣喊「當我是在賣的嗎？」怎料，往後只要兩人有性行為，對方就會拿走他皮包裡的現鈔，若不夠竟會叫他用LINE Pay轉錢，還得意地說「很開心有個賺錢方法。」

最後，原PO不禁崩潰表示，「我已經跟她連做五天了，錢不是什麼重點，重點是我不知道身體能撐多久，有時很累也做...該怎麼辦？」

對此，網友們紛紛回應，「你小心她缺錢在外面也用這招」、「你竟然把交易方式說出來，還把底價也公布了，沒救......」、「我這有三千，你撐不住的時候我幫你撐一次」、「女友人財兩得」、「一次3000是你說的，看起來你要精盡人亡了，可能你要開始擔心照三餐要，你女友簡直要發財了」。