你是容易一見鍾情的人嗎？心測直覺選圖揭曉答案

▲戀愛的開關藏在你的心裡，一張圖就能看出你是衝動愛上型，還是慢慢被打動型。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

墜入愛河的瞬間，對每個人來說都不盡相同。可能是某個不經意的動作讓你心頭一緊，或是一個對視便讓你怦然心動。但也有人在第一次見面時，完全沒有感覺。那麼，你是個容易一見鍾情的人嗎？不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗，來看看你的答案吧！

Q：請直覺回答以下這個圖形看起來像什麼？

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1、鳥籠

2、毛帽

3、鐘

4、窗戶

選「鳥籠」的人：不容易一見鍾情的人

覺得這個圖像像鳥籠的人，大多不容易一見鍾情。你很少會因為外表或第一印象就陷入愛戀，通常需要花時間，愛的開關才會慢慢打開。

這類型的人，在戀愛裡特別看重「和這個人在一起時，能不能感到安心」。當你被一個人吸引時，也會先從「他會不會好好對待我？」的角度來觀察對方。

你的謹慎，反而讓你在一段關係開始之後，能夠維持一段穩定踏實的戀情，這也是你的魅力。不過，有時候過於小心，反而可能錯過緣分。即使第一印象沒感覺，不妨試著主動拉近距離聊聊，也許會發現對方意想不到的可愛之處。

選「毛帽」的人：容易一見鍾情的人

覺得像毛帽的人，通常是很容易一見鍾情的類型。你常常因為「不知道為什麼，就是覺得特別有感覺」而陷入戀愛，這樣的故事對你來說並不稀奇。

你感受力豐富，戀愛的速度也很快。對你而言，對方的氣質、聲音、笑容、甚至一個小小的舉止，都能立刻觸動你，讓你五感全開，瞬間心動。

這份純真是你的魅力所在，不過如果能多一點點冷靜，更能讓你的戀愛運提升。當心跳加速的時候，先深呼吸，慢慢培養這段感情，或許會收穫一段更長久的戀情。

選「鐘」的人：有點容易一見鍾情的人

覺得像鐘的人，屬於「有點容易」一見鍾情的類型。相比外表或氣質，你更容易被當下的氛圍或時機感所打動，突然間心動。

你內心深處相信緣分，是個純真的浪漫主義者。對於特別的相遇很敏感，會忍不住去想「這是巧合還是命中注定？」即便第一印象平平，某天也可能突然被對方吸引。

你很擅長捕捉戀愛的訊號，但別急著投入，記得冷靜地想想這段關係是否值得繼續。懂得拿捏直覺和理智之間的平衡，你完全有能力把這段情感轉化成真正的戀愛。

選「窗戶」的人：不太會一見鍾情的人

覺得像窗戶的人，大多不會一見鍾情。你不會只看外表或第一印象，而是會細細觀察對方的言談、舉止、對待他人的態度，重視的是對方的內在和人品。

你對戀愛比較謹慎，總是先觀察對方是否是一個讓自己覺得舒服的人，才會慢慢打開心門。

你的戀情通常來得慢，但會深深扎根。你習慣用自己的眼睛仔細確認，而不輕易被表象左右。不過如果太過防備，可能連戀愛的門口都無法踏進一步。當有個讓你在意的人出現時，不妨先把他放進「朋友名單」，讓這段關係更自然，也許戀愛的空氣就能流進來了。



