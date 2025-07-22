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素顏約會正流行！不化妝也能很迷人　真實＋自信＋舒服約會反而過濾掉錯的人

▲▼約會,素顏,化妝,愛情,戀愛,真實,自信。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲素顏不代表不美，而是更誠實、更自在的自己，也是最好的開始。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

第一次約會總是讓人想把自己最好的一面展現出來，很多時候，女孩們會花上不少時間準備，只希望唇線畫得剛剛好，但這個夏天不一樣了！有越來越多人選擇在第一次約會時完全素顏，輕鬆赴約。在TikTok上，創作者@karatheworstt說她打算第一次約會時不化妝，之後隨著彼此熟悉再慢慢開始化；這段影片獲得超過兩百萬個讚，引發了大家對「美貌標準、第一次約會和第一印象」的熱烈討論。因為一般流程通常是第一次約會精心打扮，等熟悉了才越來越隨性，但這股新風潮，恰好顛覆了這個慣例。

影片留言區裡，很多人表示第一次約會時反而想更放鬆，對他們來說，這意味著保持自然的髮型、舒適的衣服，還有不化妝。也許，這不只是個流行，而是真正的「約會心法」，究竟這樣的做法會不會反而讓人更有自信呢？國外網站《Bustle》找來專家分析，一起來看看吧！

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▲▼約會,素顏,化妝,愛情,戀愛,真實,自信。（圖／取自免費圖庫pexels）

這個夏天，素顏就是流行

當然，化個漂亮妝容、精心打扮出門沒什麼不好，但TikTok上許多人分享，素顏出門反而很自由。像@americanfille就說，這是她最近的「新習慣」。她在影片裡列出自己約會時喜歡素顏的理由：「第一，我就是不想化；第二，這樣回家也不用卸妝；第三，如果之後我真的喜歡這個人，下次再化妝，他一定會更驚艷。」她選擇擦點保濕霜就出門，留點力氣和妝容，等約會順利再慢慢展現。

▲▼約會,素顏,化妝,愛情,戀愛,真實,自信。（圖／取自免費圖庫pexels）

另一位@camrtuck也發表影片表示，她超愛素顏約會，底下也有許多人表示認同。有留言說：「超喜歡這個想法！」還有人說：「真的，每次化妝我都覺得更糟。」也有人補充：「我第一次約會也是這樣，結果他現在還是跟我在一起。」

你願意素顏去約會嗎？

臨床心理學家、Heartbreaks&Retakes創辦人Rhiannon DuBois說，她對自己以前的約會經驗記憶猶新，總是花很多時間打扮，結果約會卻糟透了，因此她能理解為什麼越來越多人喜歡這個做法。尤其是對常常在約會的人來說，一再打扮真的很耗神。DuBois 認為，這個趨勢能讓你保留更多精力、讓自己舒服一點。

正如@karatheworstt和@americanfille在影片中提到的，你還是可以隨著進展慢慢增加妝容。DuBois說，這也能作為一種「暗示你有興趣」的訊號。頂著素顏去約會，也是一種大膽的訊息，向對方傳達：你對自己的樣子很有自信。與其花好幾個小時遮掩一顆痘痘，不如把精力用來想想有趣的約會話題，或是期待晚餐上新嘗試的美食。

▲▼約會,素顏,化妝,愛情,戀愛,真實,自信。（圖／取自免費圖庫pexels）

心理學家兼伴侶治療師Janine O’Brien接受訪問時也表示，打破傳統、素顏出現，還能幫你過濾掉那些不適合的人，「如果對方因為你沒化妝就失去興趣，那這本身就是個重要的訊號。」

更重要的是，這個趨勢也能提醒你自己：你本來就很好，不需要假裝成別人。「對於那些正在療癒完美主義、取悅型人格或焦慮型依戀的人來說，這尤其有幫助，」O’Brien解釋，「對方會從中感受到你的自信、接納自己和真誠，這能為一段真正做自己的關係打下基礎。」

如何自在地素顏約會？

對很多人來說，化妝本身就是約會的一部分樂趣，但如果你覺得那很累，那不妨試試這個新風潮。如果你能輕鬆地穿上鞋就出門，當然最好，但如果還有點不安，也可以透過一些小準備來讓自己更放心。DuBois建議，約會前一天記得保濕、喝足水、睡好覺。即便不畫唇妝，也能從內而外散發好氣色。

▲▼約會,素顏,化妝,愛情,戀愛,真實,自信。（圖／取自免費圖庫pexels）

第一次素顏約會，也可以從較輕鬆的場合開始，像是一起喝杯咖啡、散步，這種自然的環境能幫你更舒服地嘗試這種新做法。DuBois說：「這些場合本來就比較輕鬆真實，很適合踏出第一步。」O’Brien也提醒自己：「不會因為沒畫睫毛膏或膚色蒼白就嚇跑對的人，當然，如果你想全妝上場也完全沒問題。」最重要的是，帶著你真正想呈現的樣子去赴約，無論那是什麼樣子，都值得被喜歡。

▲▼約會,素顏,化妝,愛情,戀愛,真實,自信。（圖／取自免費圖庫pexels）

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