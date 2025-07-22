以色列再展開地面行動！　坦克首度進入加薩中部狂轟

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方21日首度將地面行動擴大到加薩中部，根據當地援助組織與目擊者說法，坦克已經駛入中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah），周邊傳出激烈砲火聲。聯合國警告，最新撤離令再度重創加薩已然脆弱的生存線。

根據CNN報導，以色列媒體、援助組織以及當地目擊者指出，以色列坦克21日開進迪爾巴拉，這也是戰事爆發21個月以來，該區域首度出現地面行動。

▲以色列軍方朝迪爾巴拉發動地面與空中攻勢 。（圖／達志影像／美聯社）



以色列國防軍（IDF）並未回應行動細節，不過以色列軍事廣播電台指出，戈拉尼旅（Golani Brigade）已在迪爾巴拉南部發動地面機動行動，前一晚已先進行空襲與砲擊，目前僅投入一個旅，預計持續數週。

以色列軍方日前向當地民眾發放成千上萬張傳單，要求撤離近6平方公里區域。IDF阿拉伯語發言人表示，軍方正在摧毀敵方能力和恐怖基礎建設，並擴大到從未涉足的地區。

以色列「人質家屬論壇」（Hostages Families Forum）對行動表示憂慮，要求政府解釋「為何在迪爾巴拉發動攻勢不會讓人質陷入嚴重風險」。

▲以色列軍方首度將地面行動擴大到加薩中部。（圖／達志影像／美聯社）



巴勒斯坦醫療援助組織（MAP）指出，以軍發動地面與空中攻勢，辦公室附近不斷傳出砲擊，軍車距離同事及家屬僅約400公尺，現場情況「極度危急」。

CNN採訪到的撤離民眾形容前線混亂不堪，爆炸聲與砲擊聲不斷，有人說，「我們很震驚看到坦克直接朝我們過來，完全沒有任何事先警告。」一名母親哽咽表示自己已經失去4個孩子，「已經被迫流離3次。」

還有居民表示，「他們叫我們離開。整個晚上砲彈和空襲都落在我們頭上。」另一位居民說，他的家人只穿著身上的衣服就逃了出來，「飢餓、饑荒、殺戮、流離失所，眼前孩子一個個死去，夠了、真的夠了，我們求全世界幫助我們，也希望哈瑪斯（Hamas）停止這場鬧劇。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）估計，當時區域內有5萬至8萬人，多數早已棲身在臨時安置點。撤離區包含多個人道倉庫、醫療設施和關鍵供水設施，「任何損毀都會有致命後果。」

OCHA指出，加薩87.8%的地區已被納入撤離或軍事化範圍，210萬平民僅擠在剩下12%的土地上求生。