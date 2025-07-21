颱風重創南天有線電視全力搶修　南市府籲盡速恢復訊號保障權益

▲丹娜絲颱風重創溪北通訊線路，南天有線電視全力投入災後搶修，預計8月10日前完成全面復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，不僅造成大規模停電，也使有線電視與網路服務中斷，南天有線電視第一時間啟動緊急應變機制，全面動員技術團隊進行大規模搶修，市府21日也呼籲業者儘速完成復原作業，確保市民收視及網路權益不受長期影響。

市府指出，截至目前為止，溪北地區仍有2906戶斷訊，尤以七股、將軍、北門三區受損最為嚴重。其中台17線沿線線路幾近全毀，需全面重建，南天目前已調派30多名專業技術人員進駐災區，預計最遲於8月10日全面恢復服務。

南天指出，其餘13區主幹線大致修復完成，預估7月25日前可望恢復大部分服務。但部分地區仍有障礙，包括台電或中華電信危桿修復時通知直接剪斷、樹倒壓線、魚塭與偏遠個戶增補、房屋整修未報修等問題，可能導致二次斷訊，呼籲民眾多加註意並主動通報。

南天強調，已啟動多元客服通報機制，並承諾依合約與天然災害條款從寬減免費用，調整金額將於下期帳單反映。此外，在整區修復後，將透過簡訊與電話主動回撥確認訊號恢復狀況。

目前客服專線通話量暴增，建議民眾除撥打電話外，也可透過LINE官方帳號、網站、Facebook、行動APP與新營門市等管道報修。亦可撥打台南市民服務專線1999或南市府有線電視服務專線（06-2932012）反映問題。