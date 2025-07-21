薇帕將登陸！越南總理下令「沿岸緊急戒備」　多航班取消

▲薇帕颱風20日登陸中國大陸廣東省台山，相關人員出動清理倒塌樹木。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

薇帕颱風（Wipha）預計22日凌晨登陸越南，總理范明正（Pham Minh Chinh）下令沿海省份進入緊急狀態，直言「這是威力猛烈且移動相當快的颱風」，可能在山區引發山洪與土石流，城市也可能淹水。

路透報導，薇帕將侵襲越南北部廣寧省至寧平省沿岸，國家氣象局稱，颱風將帶來強降雨，可能引發危險洪災與土石流。范明正20日晚間向沿海各省發出緊急指示，要求船隻返航靠岸、疏散容易淹水地區的民眾、備妥糧食與救援設備、確保通訊設施運作正常。

目前已有多間航空公司取消航班，越南航空（Vietnam Airlines）及旗下太平洋航空（Pacific Airlines）20日因颱風取消9個國內航班，預計可能還會有更多航班出現延誤或異動的狀況。廉航越捷（Vietjet）則是取消12個航班，包含飛往南韓的國際航線。

颱風來襲使得下龍灣船難搜救作業變得更加困難。越南瀕臨南海，海岸線綿長，易受到颱風侵襲，去年颱風摩羯（Yagi）造成約300人喪生。

▼ 颱風來襲使得下龍灣船難搜救作業變得更加困難。（圖／路透）