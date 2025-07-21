台東降雨不斷　慈善基金會結合宗教團體致贈物資

▲慈善基金會結合宗教團體致贈物資。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

薇帕颱風雖然沒有登陸但外圍環流卻持續造成影響，臺東地區週休二日連續強降雨讓不少地區形成嚴重積水的情況。縱谷地區整天出現間歇性大雨，但有仍來自台中的慈善基金會結合宗教團體不畏風雨依照約定前來舉辦公益活動。



20日在池上、關山有兩場的愛心物資捐贈給中低收入戶活動，來自「台中蘇玉枝慈善基金會」董事長陳勝和與「豐濟聖道堂台東堂」聯合準備民生用品近400份。關山鎮長彭成豐致贈「感謝狀」肯定由於有社會的力量讓關懷戶備受溫暖，也叮嚀此次颱風帶來豪雨千萬不要輕忽其危險性。

豐濟聖道堂台東堂莊心瑜堂主表示，這次池上和關山的愛心物資捐贈感謝「蘇玉枝慈善基金會」陳勝和董事長的贊助支持，尤其關山捐贈活動包括關山鎮公所、中福里黃昭仁里長、縣議員陳宏宗服務處、關山天后宮的熱心協助促成。莊心瑜表示，愛心活動預計會遍及台東縣鄉鎮，希望讓關懷對象感受來自外界的重視及溫暖。

關山場次活動雖然ㄧ開始天空突然降下豪大雨，被通知前來的關懷戶們仍踴躍前來參與。鎮長彭成豐說，如果活動時間內不方便前來的鎮公所會商請里長代為幫忙發送。莊心瑜表示，會秉持主祀的「地母娘娘」慈悲、善心將愛遍及至更多有需要的地方。關懷對象頻頻表示感謝，在這風雨交加的時刻充分體會出人間有溫暖、處處有溫情。