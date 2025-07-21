熱帶低壓最快後天生成　周四起接近台灣「北部水氣增」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明、後天各地持續降雨，花東及午後中南部留意局部大雨。菲律賓東方海面熱帶系統最快周三發展為熱帶性低氣壓，周四至周五最接近台灣，屆時北部及東北部降雨增多，是否通過台灣仍需觀察。另外，關島附近海面也有熱帶系統發展中，但對台灣無影響。

中央氣象署預報員張承傳表示，明、後天仍是低壓帶影響，水氣稍微減少，東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨或雷雨，花東及午後中南部有局部大雨。周三基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，周四至周六低氣壓接近，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風需再觀察，路徑預計偏西北通過琉球群島進入長江口，周四至周五最接近台灣，北部及東北部降雨增多，中南部也有局部短暫雨，花東地區為午後雷陣雨。周六低氣壓進入大陸，台灣仍屬低壓帶，環境到下周一前轉為西南風，西半部有局部短暫雨，東半部轉為午後雷陣雨。

張承傳指出，菲律賓東方海面的低壓最快周三形成熱帶性低氣壓，另外，關島附近海面也有一個獨立的熱帶系統發展中，預估路徑往日本接近機率較高，對台灣無影響。

另外，他也提醒，明天適逢天文大潮，南部、台東、北海岸及宜蘭地區低窪處要慎防積淹水。

▲今天累積雨量。（圖／氣象署提供）