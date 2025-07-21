反批林右昌「民進黨變了」　周瑜修：他們曾示範丟雞蛋草根且接地氣





▲民眾黨周榆修。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨昨舉辦反罷免造勢大會，白委林國成在活動中髒話連飆總統賴清德，會後又發生支持者對民進黨中央黨部招牌丟雞蛋，民進黨秘書長林右昌今（21日）表示，這些脫序行為，不僅無助民主，更是政黨政治的最壞榜樣。對此，民眾黨秘書長周榆修反批，漠視人民手無寸鐵地面對龐大的國家機器打壓，這才是破壞民主的最壞示範；過去民進黨為大家示範的民主，無論是丟鞋還是投擲雞蛋，不但草根且非常接地氣，如今是這個國家變了，還是民進黨變了？

林右昌21日上午受訪時，針對上述林國成髒話罵賴清德與民眾黨支持者丟雞蛋等兩案表示，很難想像，所謂號稱「理性中間」的民眾黨做了最壞的示範，不管是場子內三字經，還是場外丟雞蛋，旁人若不知情，恐怕還會以為那是統促黨或其他暴力傾向政黨的場子。這些脫序行為，不僅無助民主，更是政黨政治的最壞榜樣。

對此，周榆修反批，漠視人民手無寸鐵地面對龐大的國家機器打壓，這才是破壞民主的最壞示範。民眾黨絕對不鼓勵過激行為，一直以來皆為和平理性非暴力表達訴求。然而，過去民進黨為大家示範的民主，無論是丟鞋還是投擲雞蛋，不但草根且非常接地氣，展示給台灣人民看到的，是想盡辦法對抗掌權者的不公不義，如今是這個國家變了，還是民進黨變了？

周榆修也反問，揚言要用《刑法》100條伺候在野黨的傲慢執政黨，對民進黨來說才是民主典範嗎？