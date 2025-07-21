快訊／真的是小草！　丟蛋李男曾任民眾黨部高層、蛋洗過程全直播

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨20日號召支持者至民進黨中央黨部前舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」活動，活動結束有民眾上傳自己闖入民進黨黨部大樓扔雞蛋的影片，轄區中正一分局調查後鎖定洪姓男子、李姓男子涉案，2男到案後坦承是因為對時事不滿才會犯案。雖有多名民眾黨粉專點名該員是反串，但李男身分曝光，不僅去年上任民眾黨林口黨部副主任，現在仍是民眾黨員，臉書上直到現在也幾乎都是民眾黨掃街影片、批評賴清德社群貼文。

▲蛋襲民進黨部2嫌已被帶捕到案，2人對對相關犯行坦承不諱。（圖／記者張君豪翻攝）



民眾黨20日在北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，且舞台就搭在民進黨中央黨部所在的華山大樓前。活動落幕後，有情緒激動支持者闖入華山大樓，並一路坐電梯到位於10樓的民進黨中央黨部外，由於要進入黨部內需要有門禁卡，該員僅朝黨部外面招牌丟雞蛋。

台北市警察局中正一分局隨即鎖定洪姓男子、李姓男子涉案，2男分別在昨晚11時許、今凌晨1時許到案，並坦承是因為對時事不滿才會犯案，後續將依刑法侵入住宅、恐嚇、毀棄損害等罪嫌函送地檢署偵辦。

事發後，多個小草粉絲專頁如理觀點、進擊覺青質疑此事為民進黨自導自演、該男是反串、為何有門禁卡？實際上，不需要門禁卡也能搭乘大樓電梯至10樓黨部外，只是不能進入辦公室，李男以及協助攝影的洪男從地下室搭乘電梯一路往上，也僅到黨部門口朝外面黨徽丟雞蛋，確實並未進入。

另外，李男除自己上傳作案直播，並強調「大罷免大失敗，下架罪魁禍首柯建銘」，吸引破百網友留言砲轟「要幹壞事也不用這麼蠢」、「不要說自導自演了」、「大罷免之前做這種事，你是把刀子遞給對方是不是」。比對民眾黨新北黨部人事也可發現，李男曾擔任民眾黨林口黨部的副主任，並非單純支持者。

翻閱該小草的粉絲專頁，不僅自稱「大家好我是茶米，我是一個七年級的理工人，這是我跟大家聊聊對於政治相關議題看法的園地，歡迎來交流」，也經常發文評論政治新聞、批評總統賴清德。該名小草更在去年1月總統大選時也多次發出民眾黨掃街與造勢的影片，喊出「棄藍綠保台灣、把台灣還給人民」等語，只是關注度不高。

民眾黨發言人張彤21日表示，民眾黨所舉辦的集會一向秉持理性、和平、非暴力，對民進黨賴清德政府執政的倒行逆施、不顧民生疾苦的行為，讓人民的憤怒得以用和平理性的方式抒發，但民眾黨絕對不鼓勵「過激」的行為；同時，人民對於現狀的不滿與發洩，也應給予尊重，絕不可用超過比例原則的方式予以箝制。

▲砸蛋小草貼文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼砸蛋小草曾是民眾黨林口黨部副主委。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨新北黨部）