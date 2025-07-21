9問徐重仁為何挺罷免　趙少康：贊成戰爭？拿得出藍委通共證據？

▲趙少康向徐重仁提出九問，質疑對方為何要挺罷免？（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全聯實業前總裁徐重仁昨日深夜發文表態支持大罷免，呼籲大家一起站出來「守住台灣民主的最後防線」；他強調，自己是「真心愛台灣的發言」，從來不屬於任何政黨，只是公民內心最真誠的呼喊。前中廣董事長趙少康今（21日）對徐重仁提出九問，是否贊成把台灣變成戰場，要全民準備打城鎮戰的刺蝟、豪豬嗎？又贊成台灣以後年年有選舉：一年選舉、一年罷免、一年再選舉、一年再罷免嗎？

徐重仁昨日批評藍白陣營「挾席次優勢杯葛法案、癱瘓施政」，更質疑部分在野勢力「與中國大陸保持曖昧甚至親近」，藉由國會平台誤導輿論、危害國家根本。他呼籲民眾用選票守住民主，「沉默就是放棄，行動才是抵抗。」徐重仁今再強調，「請大家相信，我並不是偏袒哪一個陣營，更不是為哪一方說話。」自己只是用一顆真誠愛台灣的心，說出自己的觀察。他也再次呼籲全體國人放下成見，不論政黨、不問顏色，重新凝聚「愛台灣的力量」，唯有團結，才能走得更遠；唯有共好，才能給下一代希望。

趙少康表示，徐重仁經營事業受到肯定，今發表對國事看法，有以偏概全之虞，特從企業經營的角度，請教徐先生九個問題。首先，是否贊成民進黨能源政策：停掉一度一塊的核電，卻用一度6塊的風電與光電、一度3塊的天然氣發電取代，讓原本一年有3、4百億利潤的台電變成現在每年賠掉1000億的無底洞錢坑嗎？第二，您贊成把台灣變成戰場，要全民準備打城鎮戰的刺蝟、豪豬嗎？

趙少康續指，第三，徐重仁贊成重創雲嘉南高屏花東的風災水災，國軍不能去救災嗎？第四，「在野黨中的一些勢力，與中國保持曖昧甚至親近的立場」，請問是哪些立委？您有他們通匪的證據、資料嗎？如果有具體證據，民進黨不是應該把這些人抓起來嗎？民進黨又為什麼要罷免其他無辜的立委呢？第五，藍委就任一年，民進黨就無差異全面屠殺式的罷免31名在野黨立委，這是徐重仁主張的民主嗎？

第六，趙少康問，是否贊成民進黨不公布跟美國談判關稅的進度，想要拖過7月26日大罷免到8月1日的逃避政策嗎？第七，是否認為日本執政黨自民黨在眾議院選舉失敗，昨天在參議院選舉也慘敗，執政者與在野者分屬不同陣營，日本實施的是不是民主制度呢？第八，贊成司法對在野黨小案大辦，對民進黨大案小辦嗎？認為把柯文哲一羈押就快一年，把國民黨各黨部主委、書記長等幹部不是約談、搜索，就是交保、羈押，對民進黨的死亡、偽造、重複連署，一個都不辦，是對的嗎？

最後，趙少康問道，請問徐重仁贊成台灣以後年年有選舉，一年選舉、一年罷免、一年再選舉、一年再罷免嗎？