消促會赴民進黨部抗議　喊話重視「納職安、要專責、組工會」3訴求

▲消促會赴民進黨中央黨部抗議。（圖／翻攝自Facebook／搶救消防員，下同）

記者郭運興／台北報導

新北市新店區日前發生警消救人身亡意外，造成2名警消離世，震驚社會各界。對此，消促會今（21日）赴民進黨中央黨部前抗議，他們表示，賴清德總統年初才表示希望今年消防員零傷亡、零重大傷害，卻在殉職案發生後未回應相關訴求，也未見執政黨有所表態，他們喊話「納職安！要專責！組工會！民進黨請表態」，呼籲重視基層消防員訴求，不要由機關片面決定錯誤政策方向。

消防員工作權益促進會今早於民進黨中央黨部前，召開「納職安！要專責！組工會！民進黨請表態」記者會，他們表示，114年7月8日新北市發生消防隊員救溺勤務殉職，至今已超過一周，然而目前對於基層團體所提的「納入職安法」、「消防任務專責化」，甚至本會長期推動的「開放組工會」訴求，僅有內政部卸責及拿出基層一再反對的消防職安專章當作回應，完全未見執政黨有所表態。

消促會表示，十年間，我國已超過40位消防人員殉職，突顯消防人員職安保障不足，公務體系內部缺乏民主監督，本會自102年成立之後即開始推動消防任務專責，自112年屏東明揚殉職後開始推動公務人員納入職安法、開放組工會等訴求，執政黨卻僅回復基層團體錯誤的政策方向。

「職安納入消防法是球員兼裁判，基層團體要全面納入職安法」，消促會指出，透過消防法保障消防人員職業安全，不僅缺乏完整外部監督機制、職業醫學專業，更有球員兼裁判的狀況，消防員是高風險職業，但不應於犧牲性命的前提下進行救災工作，尤其本件殉職案相關新聞畫面中，他們認為此次的救災行動，就是「以命換命」。

消促會再指，消防職安專章缺乏外部監督機制、沒有職安醫學專業的研究、更是球員兼裁判，面臨危險之時，退避權也因職安法跟消防法，有著決定性的不同，職安法可以依人員自身的判斷、風險管控，如此一來，消防人員就可以採取較安全的方式進行救災工作，但消防法卻只要有人員疑似待救，不管是多危險的情境，消防人員依舊得以命相搏，最後天人永隔。

消促會強調，他們一向主張，職業安全保障是雇主應提供基層的最低保障，更是普世價值，消防隊員不是英雄，應在有適當風險管控及完整職安制度保障的前提下工作，因而政府所推動的消防人員職安納入消防法，根本無法完整保障消防人員的職業安全，要求消防員在缺乏完整職安制度保障的前提下進行救災形同殺人，全面納入職安法刻不容緩。

「消防任務要專責，混用人力是卸責」，消促會說，消防員所面臨的，是被要求甚麼都要會，甚麼都要做，甚至犧牲訓練時間也在所不惜的各類非緊急的勤務業務。他們基層要求政府尊重消防員的專業，而專業所需要的是長時間的投入，專精、完善且現代化的訓練計畫，救災要落實專業，救護要落實專業，消防安檢更要落實專業。

消促會再說，消防勤業務專責化，即是讓部份單位免除絕大部份的勤業務，專注於執行專業勤務上，不應該將現況許多的雜務都丟給消防員處理，剝奪消防員訓練時間與機會，消耗消防的心力與體力，尤以山域搜救、水域救生及各項專職類別的救援，更需大量仰賴平時的訓練與演練。消防員無法樣樣都會，樣樣都精通，就像一間企業不可能只有一個部門一樣。只有透過專責的分工，才有能力提升專業的領域。

「開放組工會，基層要自救」，消促會提到，他們自2013年成立即持續推動開放消防員組織工會，2023年9月22日發生明揚大火後，銓敘部僅以打折的公務人員協會法修法草案回應，根本是敷衍基層消防員訴求，更是突顯我國的公務機關做為基層公務員的雇主，對於基層所提出的訴求仍抱持著威權的心態，本會要強調，基層消防員要的是開放組織完整勞動三權的工會，而非打折版的公務人員協會！

最後，消促會強調，賴清德總統今年年初才表示希望今年消防員零傷亡、零重大傷害，卻在殉職案發生後未回應本會提出保障消防員安全相關訴求，呼籲執政黨重視基層消防員的訴求，他們不要由機關片面決定的錯誤政策方向，而是要全面納入職安法！消防三大任務專責化！開放完整勞動三權工會。

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