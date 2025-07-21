民進黨遭蛋洗傳出「警方刻意放行」　中正一分局駁斥

民眾黨20日號召支持者至民進黨中央黨部前舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」活動，活動結束有民眾上傳自己闖入民進黨黨部大樓扔雞蛋的影片，轄區中正一分局調查後鎖定洪姓男子、李姓男子涉案，2男到案後坦承是因為對時事不滿才會犯案。雖有多名民眾黨粉專點名該員是反串，但李男身分曝光，不僅去年上任民眾黨林口黨部副主任，現在仍是民眾黨員，臉書上直到現在也幾乎都是民眾黨掃街影片、批評賴清德社群貼文。