民進黨遭蛋洗傳出「警方刻意放行」　中正一分局駁斥

▲中正一警方鎖定蛋洗民進黨中央黨部的李男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）
記者張君豪／台北報導
民進黨黨部遭民眾黨新北黨部林口區副主任李道翔（45歲）闖入丟擲雞蛋，臉書社群粉專「理觀點」質疑轄區中正一分局「警方刻意放行」，對此中正一警分局21日下午緊急澄清，經調閱監視器，涉案李嫌等2人周日當晚18時15分開車進入民進黨中央黨部的大樓地下停車場，並走到3樓搭電梯抵達民進黨中央黨部門口，警方強調全案依法調查、過程嚴守行政中立，並無網傳所述情節。
警方表示，經調閱監視器畫面，涉案人於7月20日晚間18時15分駕車進入該大樓地下停車場，並轉往地下3樓搭乘電梯，18時23分抵達10樓民進黨中央黨部門口後，對黨部大門丟擲雞蛋。警方指出，犯嫌動線未經警、大樓保全設置管制區域，因此並無「刻意放行」之情形。
警方強調，經調閱監視器、掌握嫌疑人身分後，已立即將相關人員帶返調查，犯嫌皆坦承犯行，並稱行為為個人所為，無其他政治勢力在背後指使，警方基於證據原則辦案，依法論處，全案無任何偏頗或包庇，呼籲外界勿輕信未經查證的網路訊息，以免誤導輿論、影響社會觀感。
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