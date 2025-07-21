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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認關稅20％可能性高　賴士葆：但要再加10％匯率才是真正壓力

▲賴士葆（左起）、林祖嘉、管中閔、賴香伶出席民眾黨政策會舉辦因應美國關稅 民間版衝擊影響評估 期中報告記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴士葆（左起）、林祖嘉、管中閔、賴香伶、黃珊珊出席「因應美國關稅『民間版衝擊影響評估』期中報告記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國將於8月1日實施對等關稅政策，然對台稅率尚未公布。國民黨立委賴士葆今（21日）指出，美國對日韓、新加坡與英國的稅率是個參考點，而他認為20%的可能性蠻高的；但賴也強調，不管多少，一定要加上匯率的10％，「談出來多少，加10％」，才是真正中小企業要承受的壓力。

民眾黨21日上午舉辦「因應美國關稅『民間版衝擊影響評估』期中報告記者會」，台大前校長管中閔、國政基金會經財組召集人林祖嘉、民眾黨政策會執行長賴香伶、立委黃珊珊與賴士葆出席。民眾黨說，4月22日國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌共同召開在野領袖峰會後，邀請管中閔擔任召集人，成立「民間版衝擊影響評估小組」，歷經兩個月調查與分析，由國民黨國家政策研究基金會與民眾黨政策會共同完成的報告。

賴士葆說，政府談判過程完全黑箱，為什麼日本首相石破茂就可以大聲向美說日汽車不可能零關稅，「他的線就畫出來了，我們有看到賴清德總統有畫出任何一條線嗎？沒有啊，他只有畫出一個說，從零談起，給人感覺我們就是一副要零關稅的樣子，我們很擔心這一點，因為我們是跪著談」。

對於外界猜測關稅稅額，賴士葆指出，美國對英國、新加坡出超，仍課徵10%關稅；美跟日韓關係這麼好，也課25%關稅，加上先前「解放日」台灣原被課徵32％關稅，所以這3個都是台灣的參考點。

參照報告結果，賴士葆說，「如果是20%的話，我認為可能性蠻高的」，將有26%廠商營收減少超過30%、32%廠商營收減少10至30%。賴士葆也指，影響最大的是傳產跟中小企業，根據經濟部統計，台灣有167萬家中小企業，佔所有企業的98%，而就業人口超過900萬人，佔全國8成，當中包括製造業跟服務業。

賴士葆說，中小企業因應能力相對較弱，很需要政府紓困，但外界高度質疑政府扣住關稅相關訊息，要等到大罷免後宣布，「因為他們談的結果不會太好，如果好的話，早就敲鑼打鼓，這個政府這麼會宣傳，怎麼會談的好不講，早就講了，就是談得不好」，所以外界揣測絕對不只10% ，可能在25%左右。

賴士葆也提到，央行外匯存底將近5800億元美金，每天外匯成交量20億美元到30億美元，政府當然有能力穩定匯率，但為什麼讓它暴漲逾10％？這就是配合關稅，雖然央行總裁不承認，但事實上就是這樣。

賴士葆說，「我們希望匯率穩定」，因為賣方賣東西美國還可以針對關稅討價還價，但匯率升值10幾％，人家就沒辦法幫你負擔，完全中小企業自己承擔，這才是最大困難。賴強調，如果關稅25%左右，不管多少，一定要加上匯率的10％，「談出來多少，加10％」，才是真正中小企業要承受的壓力。

賴士葆表示，希望政府要多跟國會多溝通，不能關起門來，即便談的不好，也要趕快跟國人報告，因為經濟上最怕不確定因素，這樣會影響經濟跟股市。

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