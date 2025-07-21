爆李進勇派公務車買晚餐　張斯綱檢舉了：這是跑選務？還是跑腿？

▲張斯綱爆李進勇濫用公務車。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱，下同）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市議員張斯綱今（21日）貼出照片爆料指出，車號BAJ-1310，為中選會首長專車，直接開到餐廳外臨停、拿餐、上車，一氣呵成，「請問這是叫隨扈搭公務車幫你跑行程，還是幫你跑腿當Ubereats」？他也批評，中選會公信力，一天比一天告急，李進勇的官位，是不是也該「告急」？中選不中立，主委不中用！正式向廉政署檢舉，就等李進勇被約談解釋，這一餐花了多少納稅人信任？

張斯綱貼出3張照片爆料，最近李進勇在忙什麼，忙「力挺大罷免」還是忙「選務不中立」？也難怪會忙到可能需要派公務車幫自己買晚餐，這是在跑選務？還是在跑腿？

張斯綱指出，車號BAJ-1310，中選會首長專車，堂堂公務用車，直接開到吉林路新疆私房菜餐廳外臨停、拿餐、上車，一氣呵成，「請問這是叫隨扈搭公務車幫你跑行程，還是幫你跑腿當Ubereats」？

張斯綱提到，根據廉政署的《公務車輛使用管理廉政指引》，明列第5點「濫用個人領用保管之公務車上下班通勤、接送家人、購物、與友人餐敘或參加馬拉松路跑等私人活動」。李進勇身為中選會主委，難道看不懂規定？還是覺得「公務」兩字，只要你說是，就是？

接著，張斯綱說，但這還不是全部，李進勇沒收「反廢死公投」提案，擺明不讓人民做主、把「告急」和「民調」混為一談，選務專業淪為笑話！

張斯綱批評，中選會的公信力，一天比一天告急，李進勇的官位，是不是也該「告急」了？中選不中立，主委不中用！正式向廉政署檢舉，就等李進勇被約談解釋，這一餐花了多少納稅人信任？