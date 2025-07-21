白委罵三字經、小草丟雞蛋　林右昌批「最壞示範」：以為統促黨場子

▲小草蛋洗民進黨中央黨部。（影片／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（21日）出席花蓮罷免傅崐萁公民團體舉辦的罷免宣傳片記者會，針對有民眾黨支持者對民進黨中央砸雞蛋一事及白委林國成三字經辱罵總統賴清德，他表示，很難想像，號稱「理性中間」的民眾黨做了最壞示範，不管是場子內三字經，還是場外丟雞蛋，旁人若不知情，恐怕還會以為那是統促黨或其他暴力傾向政黨的場子。

花蓮罷免傅崐萁公民團體今日發佈《國旗歌》MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放，影片以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸，結合國旗意象與花蓮日常畫面，喚起鄉親共同響應罷免行動。罷免團體表示，這場罷免無關藍綠，而是因為傅崐萁的作為已嚴重踩踏民主底線。花蓮可以接受一位愛國的國民黨立委，但絕不能容忍一位披著國民黨旗卻為中共發聲的人。

微光花蓮副領銜人潘文欽表示，MV中大量運用國旗元素與日常生活畫面，象徵人民守護國家主權的決心。從漢光演習到1996年台海危機，台灣人一再展現團結保台的意志。傅崐萁不僅在花蓮橫行霸道，更在國會親共賣台，是罷免他的根本原因。花蓮人要站出來守護台灣，不論花蓮人對國民黨或民進黨有何感受，都應堅守反共、愛國的底線，將自由民主傳給下一代。

林右昌出席記者會時表示，感謝花蓮在地公民團體與無畏的花蓮人，是這群勇敢的花蓮人，讓罷免傅崐萁行動從「不可能」變為「可能」，更進一步激勵了全台灣各地公民行動。若不是花蓮人送出高達169%的二階連署，許多團體當時可能早已放棄。正是花蓮人的勇氣，讓這場公民運動成為民主史上的關鍵一役。林右昌相信，只要有更多花蓮人在關鍵時刻站出來，全台灣都將再次受到鼓舞，攜手守護花蓮、守護台灣。

媒體提問，昨日晚間民眾黨於民進黨中央黨部樓下舉辦活動後，有民眾搭乘電梯上樓於本黨辦公室外招牌丟擲雞蛋一事，林右昌表示，黨部第一時間已經蒐證，並且也報警處理，對於如此行為的民眾，一定嚴懲不貸，會依據相關法律來追究責任。

林右昌痛批，很難想像，所謂號稱「理性中間」的民眾黨做了最壞的示範，不管是場子內三字經，還是場外丟雞蛋，旁人若不知情，恐怕還會以為那是統促黨或其他暴力傾向政黨的場子。這些脫序行為，不僅無助民主，更是政黨政治的最壞榜樣。

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／罷團提供）

另針對民眾黨林國成在造勢場合辱罵總統三字經一事，林右昌表示，民眾黨主席黃國昌刻意選擇黨部所在位置舉行活動，本身就具有強烈挑釁意味；而林國成身為立法委員，在大庭廣眾之下公開辱罵國家元首，實在令人遺憾。無論是對總統，還是對任何人，在公共場合進行人身羞辱，都是極不恰當、無法接受的行為。

提及昨晚全聯前總裁徐重仁公開力挺罷免，並有越來越多社會賢達陸續站出支持，林右昌說，這場罷免不只是為愛而罷，更是「為愛國而罷」。傅崐萁自去年4月赴中返台後，破壞憲政秩序，干擾民主運行，帶頭杯葛立法院運作，其作為早已嚴重危害民主體制，國民黨在國會淪為「傅隨組織」，一同做亂，才促使各地公民團體站出來，守護台灣、守護中華民國、守護我們自由民主的生活方式。

林右昌強調，社會最基層的民主力量已在關鍵時刻浮現，包括徐重仁、補教名師呂捷等人，雖然過去是在一旁默默觀察罷免行動，但如今選擇在最關鍵時刻挺身而出，展現出身為民主人的勇氣。

最後，林右昌呼籲，7月26日的每一張選票都至關重要，關鍵的一票不只是讓花蓮回歸正軌，更能矯正國會過去一年多來的毀憲亂政，讓中華民國成為一個真正正常的國家。