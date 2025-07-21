　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白委罵三字經、小草丟雞蛋　林右昌批「最壞示範」：以為統促黨場子

 ▲小草蛋洗民進黨中央黨部。（影片／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（21日）出席花蓮罷免傅崐萁公民團體舉辦的罷免宣傳片記者會，針對有民眾黨支持者對民進黨中央砸雞蛋一事及白委林國成三字經辱罵總統賴清德，他表示，很難想像，號稱「理性中間」的民眾黨做了最壞示範，不管是場子內三字經，還是場外丟雞蛋，旁人若不知情，恐怕還會以為那是統促黨或其他暴力傾向政黨的場子。

花蓮罷免傅崐萁公民團體今日發佈《國旗歌》MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放，影片以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸，結合國旗意象與花蓮日常畫面，喚起鄉親共同響應罷免行動。罷免團體表示，這場罷免無關藍綠，而是因為傅崐萁的作為已嚴重踩踏民主底線。花蓮可以接受一位愛國的國民黨立委，但絕不能容忍一位披著國民黨旗卻為中共發聲的人。

微光花蓮副領銜人潘文欽表示，MV中大量運用國旗元素與日常生活畫面，象徵人民守護國家主權的決心。從漢光演習到1996年台海危機，台灣人一再展現團結保台的意志。傅崐萁不僅在花蓮橫行霸道，更在國會親共賣台，是罷免他的根本原因。花蓮人要站出來守護台灣，不論花蓮人對國民黨或民進黨有何感受，都應堅守反共、愛國的底線，將自由民主傳給下一代。

林右昌出席記者會時表示，感謝花蓮在地公民團體與無畏的花蓮人，是這群勇敢的花蓮人，讓罷免傅崐萁行動從「不可能」變為「可能」，更進一步激勵了全台灣各地公民行動。若不是花蓮人送出高達169%的二階連署，許多團體當時可能早已放棄。正是花蓮人的勇氣，讓這場公民運動成為民主史上的關鍵一役。林右昌相信，只要有更多花蓮人在關鍵時刻站出來，全台灣都將再次受到鼓舞，攜手守護花蓮、守護台灣。

媒體提問，昨日晚間民眾黨於民進黨中央黨部樓下舉辦活動後，有民眾搭乘電梯上樓於本黨辦公室外招牌丟擲雞蛋一事，林右昌表示，黨部第一時間已經蒐證，並且也報警處理，對於如此行為的民眾，一定嚴懲不貸，會依據相關法律來追究責任。

林右昌痛批，很難想像，所謂號稱「理性中間」的民眾黨做了最壞的示範，不管是場子內三字經，還是場外丟雞蛋，旁人若不知情，恐怕還會以為那是統促黨或其他暴力傾向政黨的場子。這些脫序行為，不僅無助民主，更是政黨政治的最壞榜樣。

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／罷團提供）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／罷團提供）

另針對民眾黨林國成在造勢場合辱罵總統三字經一事，林右昌表示，民眾黨主席黃國昌刻意選擇黨部所在位置舉行活動，本身就具有強烈挑釁意味；而林國成身為立法委員，在大庭廣眾之下公開辱罵國家元首，實在令人遺憾。無論是對總統，還是對任何人，在公共場合進行人身羞辱，都是極不恰當、無法接受的行為。

提及昨晚全聯前總裁徐重仁公開力挺罷免，並有越來越多社會賢達陸續站出支持，林右昌說，這場罷免不只是為愛而罷，更是「為愛國而罷」。傅崐萁自去年4月赴中返台後，破壞憲政秩序，干擾民主運行，帶頭杯葛立法院運作，其作為早已嚴重危害民主體制，國民黨在國會淪為「傅隨組織」，一同做亂，才促使各地公民團體站出來，守護台灣、守護中華民國、守護我們自由民主的生活方式。

林右昌強調，社會最基層的民主力量已在關鍵時刻浮現，包括徐重仁、補教名師呂捷等人，雖然過去是在一旁默默觀察罷免行動，但如今選擇在最關鍵時刻挺身而出，展現出身為民主人的勇氣。

最後，林右昌呼籲，7月26日的每一張選票都至關重要，關鍵的一票不只是讓花蓮回歸正軌，更能矯正國會過去一年多來的毀憲亂政，讓中華民國成為一個真正正常的國家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿拉斯加航空突宣布　所有航班停飛
前名模詐善款！爽買豪車、名錶曝光...將公開拍賣
AI揪出！漏開發票1.7億　罰1275萬
97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強
民間版關稅衝擊評估曝！　3產業成最大受災戶
中國第1個「判死刑」藝人！　31歲男星遭槍決
三字經飆罵賴清德　綠要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯「我是妳老闆」：怎麼可以每天罵我

反批林右昌「民進黨變了」　周瑜修：他們曾示範丟雞蛋草根且接地氣

消促會赴民進黨部抗議　喊話重視「納職安、要專責、組工會」3訴求

徐重仁挺大罷免！綠：產業界憂心忡忡　藍白暴走到大家無法容忍

民間版關稅衝擊影響評估曝！3產業成最大受災戶　5%廠商開始裁員

林國成三字經飆罵賴清德　民進黨要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍

爆李進勇派公務車買晚餐　張斯綱檢舉了：這是跑選務？還是跑腿？

白委罵三字經、小草丟雞蛋　林右昌批「最壞示範」：以為統促黨場子

徐重仁表態挺大罷免！　賴士葆：退休人士無法代表企業界

林國成「X你娘」飆賴清德　徐巧芯緩頰：他太激動、道歉可平息

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯「我是妳老闆」：怎麼可以每天罵我

反批林右昌「民進黨變了」　周瑜修：他們曾示範丟雞蛋草根且接地氣

消促會赴民進黨部抗議　喊話重視「納職安、要專責、組工會」3訴求

徐重仁挺大罷免！綠：產業界憂心忡忡　藍白暴走到大家無法容忍

民間版關稅衝擊影響評估曝！3產業成最大受災戶　5%廠商開始裁員

林國成三字經飆罵賴清德　民進黨要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍

爆李進勇派公務車買晚餐　張斯綱檢舉了：這是跑選務？還是跑腿？

白委罵三字經、小草丟雞蛋　林右昌批「最壞示範」：以為統促黨場子

徐重仁表態挺大罷免！　賴士葆：退休人士無法代表企業界

林國成「X你娘」飆賴清德　徐巧芯緩頰：他太激動、道歉可平息

快訊／台股收盤下跌42.57點　台積電跌5元至1150

重症醫高國晉猝逝　長庚聲明：醫界痛失英才

罕見雙春閏六月！命理師曝「招財補庫」秘訣：錯過再等11年

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯「我是妳老闆」：怎麼可以每天罵我

南投香蕉、百香果納入災害現金救助　7／22、7／28截止申請

快訊／領航猿最強「高炮塔」回來了　伯朗確定續約兩年

快訊／北市「12米高大樹」傾倒！壓垮雨遮扯壞電線　緊急斷電

LINE6字洩密受刑人假釋結果！監獄教誨師當「報馬仔」害慘自己

快訊／阿拉斯加航空「客機全停飛」　原因曝光

伊林前名模詐善款爽過奢華生活　豪車+名錶曝光...將公開拍賣

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

政治熱門新聞

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

普發一萬沒著落　黑人團跳舞喊「我要買遙控飛機

稱「民間聽到美已通知關稅稅額」　張嘉郡：為何政院遲不公開？

罵賴清德「X你娘」　林國成認情緒失控「道歉了」

蔣萬安遭點名賸餘可「普發2萬」　北市舉賴清德昔日主張回擊

柯文哲遭羈押也收罷免投票通知單　黃國昌轟：這是哪門子黑色幽默

被四叉貓控向媒體提供他的翻拍畫面　民眾黨：造成疏失非常抱歉

沒有所謂的超收！　行政院說明「歲計賸餘」一次看懂

民間版關稅衝擊影響評估曝　3產業成最大受災戶

民進黨：要求黃國昌道歉　開除林國成黨籍

為反罷免拚了！　館長嗆：健身房我可以收掉、但民進黨我一定幹掉

黨中央招牌遭小草丟雞蛋　民進黨要告了

更多熱門

相關新聞

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯：我是妳老闆

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯：我是妳老闆

大罷免投票倒數5天，國民黨立委徐巧芯近日狂批聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠是舔共始祖鳥、背骨仔。對此，曹興誠今（21）日自曝，自己過去3年為台灣交了30億的賦稅，「我是松信區的納稅大戶，我是妳（徐巧芯）老闆，妳怎麼可以每天罵我？」他也提到，國民黨副主席連勝文罵罷團是水溝裡的老鼠，「我是老鼠嗎？你連勝文對國家做了什麼事？」

反批林右昌「民進黨變了」　周瑜修：他們曾示範丟雞蛋草根且接地氣

反批林右昌「民進黨變了」　周瑜修：他們曾示範丟雞蛋草根且接地氣

徐重仁挺大罷免　綠：藍白暴走大家無法容忍

徐重仁挺大罷免　綠：藍白暴走大家無法容忍

民進黨：要求黃國昌道歉　開除林國成黨籍

民進黨：要求黃國昌道歉　開除林國成黨籍

爆李進勇派公務車買晚餐　張斯綱檢舉了：這是跑選務？還是跑腿？

爆李進勇派公務車買晚餐　張斯綱檢舉了：這是跑選務？還是跑腿？

關鍵字：

大罷免林國成雞蛋林右昌小草民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

正妹物理老師進軍AV界

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面