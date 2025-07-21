柯文哲收投票通知單！黃國昌轟黑色幽默　吳崢：去問蔣萬安

▲民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝民進黨YouTube）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票726登場，民眾黨主席黃國昌今（21日）貼出民眾黨前主席柯文哲的罷免投票通知單，並質疑這是哪門子黑色幽默？對此，民進黨發言人吳崢諷刺，黃國昌是康乃爾大學法學博士，難道不知道我國法治、行政程序如何運作？難道不知道台北市投票通知單由台北市選委會負責的？若有意見，去問台北市長蔣萬安。

民眾黨主席黃國昌今日上午在臉書貼出前黨主席柯文哲的罷免投票通知單，並質疑，這是哪門子黑色幽默？賴政府將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給了目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲。「請問賴清德：這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！」民眾黨也委請柯文哲律師團立即採取相應的法律行動，向北院提出聲請，希望此次台北地院能夠秉持中立角色與法治原則，捍衛基本人權，不要再繼續配合檢方濫權，執意繼續關押柯文哲，早日做出停止羈押的決定。

對此，民進黨發言人吳崢上午在記者會後回應，提醒大家，黃國昌是高知識分子，是康乃爾大學法學博士，甚至當過中研院副研究員，也當過中華民國立法委員，他對中華民國法治、行政程序如何運作會不知道？

吳崢質疑，難道黃國昌會不知道在台北市投票通知單由台北市選委會負責的？如果黃國昌對作業流程有意見，他要問的人是台北市長蔣萬安，黃國昌明明知道政府部門如何分工，明知不滿的投票通知單是由台北市選委會、蔣萬安領導的台北市政府寄送，但在他言詞中，看不到任何脈絡、梳理，把一切事實抹去，最後拿來攻擊賴清德。

吳崢指出，這就是他講的，黃國昌無所不用其極鼓吹仇恨、對賴清德個人的仇恨，只為了成就個人政治利益，台灣社會要繼續容忍這樣行為？讓黃國昌鼓吹極端支持者破壞台灣內部法治？「我覺得夠了、夠了」，也如同剛剛講的，希望蔣萬安對台北市法治，被有心人士鼓吹仇恨蓄意破壞這件事公開回應。