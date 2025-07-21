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挺大罷免惹議！徐重仁澄清「不屬於任何政黨」：只是愛台灣的公民

▲勞動部雲嘉南分署，邀請台灣流通業教父、前全聯總裁徐重仁演講，分享他個人多年的企業經營智慧、經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲徐重仁。（圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

流通教父徐重仁昨（20）日晚間發千字聲明「守護台灣民主的最後防線」，公開表態支持7月26日大罷免投票，引起熱論。如今他發文澄清，自己不屬於任何政黨，也無意為任何人發聲，只是一位熱愛台灣的公民，內心最真誠的呼喊，希望大家放下成見，不論政黨、不問顏色，「重新凝聚愛台灣的力量」。

徐重仁在臉書發文，不屬於任何政黨，也無意替哪一個政治立場發聲，「我所表達的，只是一位深愛台灣、走過社會不同階段的公民內心最真誠的呼喊。」過去數十年他深耕台灣流通產業，也曾參與文化創生與地方活化的工作，這些經歷讓他深刻體會到「做事不是為了自己，而是為了社會共好」的意義。

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他表示，台灣當前面臨諸多挑戰，政黨對立情勢越趨嚴重，但他認為，「台灣是我們共同的家，我們不能再陷於無止境的政治攻防，而是應該共同找出前進的方向」，在野黨若能站在全民福祉的角度出發，提出具體可行的監督與建言，將是民主社會中極為寶貴的力量。

對於執政團隊，徐重仁表示，還有很多需要努力與改進的空間，人民期待的不只是表面上的成績與宣傳，而是真正能落實的改革與執行，重視政策的長遠性與實效性，「施政不能只是宣傳，更要有落地的執行力」，他深信「凡事徹底、堅持不懈」的精神，真正的進步，不是靠華麗的口號，而是一步一腳印的實踐。

「我期盼的是一個讓年輕人願意留下來奮鬥的台灣、一個讓父母放心、長者安養的社會，一個靠實力贏得世界肯定的國家」，徐重仁強調，並沒有偏袒哪一個陣營，也沒有要為哪一方說話，只是用一顆真誠愛台灣的心，說出自己的觀察與呼籲，「願我們一起放下成見，不論政黨、不問顏色，重新凝聚愛台灣的力量。唯有團結，才能讓我們走得更遠；唯有共好，才能讓下一代有希望。」

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