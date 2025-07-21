尷尬！曹興誠登台「貼同意罷免章」下秒掉落在地　藍議員笑：天意啊

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，首波24位國民黨立委罷免案將在7月26日進行投票。而聯電創辦人、罷免領銜人曹興誠也持續為大罷免造勢、在全台各地宣講，未料18日在台北大安區一場活動，曹興誠與綠委吳思瑤、議員簡舒培三人同台示範如何蓋上同意罷免，未料剛貼上的同意罷免章，下秒卻直接掉落在地，此畫面也在社群平台瘋傳，不僅國民黨議員王欣儀表示「天意阿」，也有許多網友留言「天都看不下去」、「註定大失敗？」。

曹興誠於18日的《牽手護大安 大安挺台灣》民主音樂會活動登台宣講，他表示，志工們從去年5月青鳥活動走過1階、2階、3階，非常辛苦，這次大罷免，國民黨現在垂死掙扎，拼命要移轉焦點，指控是賴清德要罷團罷免國民黨，以便獨裁等等說法，這都是說謊！

曹興誠表示，國民黨每天講來講去罵賴清德，就是不敢提罷免志工，為什麼？因為志工代表公民的力量，國民黨會害怕，公民是非常尊貴的，大家是國家的主人，自由財產生命受到保障，有自由可以罷免掉認為不適任的立委，大家團結起來無堅不摧，這次要展現公民的力量。

活動結尾，罷團則拿出「罷免圈選道具」請登台的來賓曹興誠與綠委吳思瑤、議員簡舒培三人示範如何蓋上同意罷免，未料剛貼上的同意罷免章，下秒就掉落在地，吳思瑤趕緊撿起重新黏好，也提醒台下眾人「你們那天不能像我們這麼掉漆，一定要蓋好蓋滿蓋正確，726投同意大罷免大成功」。

此畫面也在社群平台瘋傳，不僅國民黨台北市議員王欣儀表示「天意阿」，也有許多網友留言「天都看不下去」、「註定大失敗？」、「天意已決」、「如果說一切都是天意」、「天意如此」。

▼同意罷免章掉落。（圖／翻攝自Facebook／罷團大安強強滾）