　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫師遇詐騙！被要求輸5位數「開通密碼」　他一招守住：改按5

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「太誇張了，我居然遇到詐騙集團，而且還被騙！」新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼20日在粉專貼文，分享自己險些損失5萬元的經歷，所幸最後一刻他憑直覺「只匯5塊錢」，才沒有讓血汗錢就此飛了。他決定分享整個經過，提醒大家防詐意識一定要拉滿。

蔡明劼表示，最近打算把舊的Switch遊戲片賣掉，便在臉書交易社團貼文，很快就有一位自稱買家的女性聯繫他，提出用超商賣貨便交易。對方還傳來一個看似官方的連結，讓他填寫資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

見到網頁顯示「您是第一次使用賣貨便，請聯繫LINE客服人員」，蔡明劼不疑有他地聯繫客服，收到對方傳來訊息，是他才剛填寫的資料。確認資料正確後，對方請他提供這次收款的銀行帳號，並說需聯繫「藍新金流客服人員」才能開通權限。

後來「客服人員」直接來電、語氣專業，甚至詢問他帳戶餘額有多少。蔡明劼警覺性開始提升。接著，「客服」要他進入網銀操作，第一次叫他轉帳1元試水溫，不會真的扣款，系統也確實顯示失敗。第二次，客服則說需輸入「開通權限的密碼49950」，因為是「開通權限」，一樣不會交易成功。

這時，蔡明劼突然警鈴大響，「我輸入49950，但是怎麼看都覺得很可疑。想了一下之後，我改成5元，按下確認。啪，我的5元轉帳成功。」頓時他驚覺自己遇上詐騙集團，「要是剛才真的按49950，當場就會損失5萬元。」他當下立刻封鎖假的兩位客服，假買家還來訊問他為何不依指示操作，他直接回嗆，「不要唬爛了，剛才那個根本就是詐騙！」並封鎖對方。

他事後分析三點，首先，對方用「賣貨便」、「藍新金流」這些知名品牌讓人放鬆戒心，「這些品牌當然沒問題，有問題的是詐騙集團創立『假客服帳號』騙人。」再來，他仔細看後發現，該買家的FB頁面很像假帳號，懷疑對方從頭到尾一人分飾三角。最後他提醒，「不管要買還是要賣東西，當別人叫你依照指示操作網路銀行或者提款機的時候，一定有鬼！」

貼文引發熱議，「只要按指示操作都有鬼，上次鄰居傻傻被騙，幸好戶頭只有250元，對方還打來狂飆三字經」、「他問你銀行餘額時，心中的警鈴就要響起了」、「曾經看過有人分享不動聲色的先報警，讓詐團帳戶凍結」、「蔡醫師還是報警一下，不然如果他把你的帳號給別人，你提供的帳戶就變成人頭戶了。」

還有人指出，「現在在網路上自己賣東西或買東西，都很容易被詐騙集團盯上，這個手法已經許多人被騙了，很可怕」、「最近賣二手物很容易遇到這種詐騙，朋友就被詐騙了八十萬」、「對方只要說交貨便有問題的，一律封鎖，頂多不賣而已」、「7-11賣貨便、全家好賣家都是開好賣場設定金額再讓對方下單的！根本不需要電話聯繫，真的要注意！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿拉斯加航空突宣布　所有航班停飛
前名模詐善款！爽買豪車、名錶曝光...將公開拍賣
AI揪出！漏開發票1.7億　罰1275萬
97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強
民間版關稅衝擊評估曝！　3產業成最大受災戶
中國第1個「判死刑」藝人！　31歲男星遭槍決
三字經飆罵賴清德　綠要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

罕見雙春閏六月！命理師曝「招財補庫」秘訣：錯過再等11年

她驚見捷運站「台人手拿1物」散熱　網推爆：日韓妹也超愛

快訊／12:44花蓮近海規模3.8地震　3縣市有感「最大震度2級」

97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強

養生男突冒「2症狀」！一查「肝腫瘤15公分」　剛治療就離世

醫師遇詐騙！被要求輸5位數「開通密碼」　他一招守住：改按5

你的性感來自哪裡？超準心測秒測出你的迷人特質

台9線南迴公路土石泥流湧入　估傍晚至晚間陸續搶通

配合工程台中彰化部分區域停水　影響範圍、時間曝光！

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退：沒想像中好賺

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

罕見雙春閏六月！命理師曝「招財補庫」秘訣：錯過再等11年

她驚見捷運站「台人手拿1物」散熱　網推爆：日韓妹也超愛

快訊／12:44花蓮近海規模3.8地震　3縣市有感「最大震度2級」

97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強

養生男突冒「2症狀」！一查「肝腫瘤15公分」　剛治療就離世

醫師遇詐騙！被要求輸5位數「開通密碼」　他一招守住：改按5

你的性感來自哪裡？超準心測秒測出你的迷人特質

台9線南迴公路土石泥流湧入　估傍晚至晚間陸續搶通

配合工程台中彰化部分區域停水　影響範圍、時間曝光！

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退：沒想像中好賺

罕見雙春閏六月！命理師曝「招財補庫」秘訣：錯過再等11年

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯「我是妳老闆」：怎麼可以每天罵我

南投香蕉、百香果納入災害現金救助　7／22、7／28截止申請

快訊／領航猿最強「高炮塔」回來了　伯朗確定續約兩年

快訊／北市「12米高大樹」傾倒！壓垮雨遮扯壞電線　緊急斷電

LINE6字洩密受刑人假釋結果！監獄教誨師當「報馬仔」害慘自己

快訊／阿拉斯加航空「客機全停飛」　原因曝光

伊林前名模詐善款爽過奢華生活　豪車+名錶曝光...將公開拍賣

反批林右昌「民進黨變了」　周瑜修：他們曾示範丟雞蛋草根且接地氣

紫禁城600年埋藏血色龍紋　地下15層「金磚」號稱工匠生死簿　

黨中央招牌遭小草丟雞蛋！民進黨要告了　民眾黨：不鼓勵暴力，遺憾特定媒體貼標籤

生活熱門新聞

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

可能有新颱風　模擬路徑曝

全台下7天！　可能有新颱風

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

快訊／國家警報響「大雷雨轟1縣市」　5縣市豪大雨

4星座下半年大逆轉！財神、桃花、貴人3箭齊發

新竹男喊民主不存在了「不如共產」

挺大罷免惹議！徐重仁澄清「不屬於任何政黨」

快訊／1縣市升級大豪雨！　4縣市豪大雨

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

12星座「公主病」Top5　第一名每天都要戀愛感

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

更多熱門

相關新聞

5銀行遭詐3億　織品公司負責人起訴

5銀行遭詐3億　織品公司負責人起訴

針織禮品進出口公司鋕達實業，涉嫌為了取得購料周轉款項，以假合約填寫國內信用狀等方式，詐騙銀行依信用狀條件撥款，累計4年詐得3億餘元，雖然最後受騙的5家銀行都已獲得清償，但仍涉及偽造文書、詐欺銀行等罪，台北地檢署21日將鋕達負責人陳弘旻與女會計依法起訴。

16歲女車手台南善化車站收174萬詐騙款法院判與父須連帶賠償

16歲女車手台南善化車站收174萬詐騙款法院判與父須連帶賠償

高薪誘惑！櫻花妹赴「柬詐騙園區」賣淫遭軟禁

高薪誘惑！櫻花妹赴「柬詐騙園區」賣淫遭軟禁

南市府簡化風災補助流程協助弱勢譴責詐騙與假訊息擾亂救災

南市府簡化風災補助流程協助弱勢譴責詐騙與假訊息擾亂救災

台人近7日遭騙走18.9億！

台人近7日遭騙走18.9億！

關鍵字：

詐騙醫師經驗Switch買家客服蔡明劼

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

正妹物理老師進軍AV界

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面