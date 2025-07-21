醫師遇詐騙！被要求輸5位數「開通密碼」　他一招守住：改按5

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「太誇張了，我居然遇到詐騙集團，而且還被騙！」新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼20日在粉專貼文，分享自己險些損失5萬元的經歷，所幸最後一刻他憑直覺「只匯5塊錢」，才沒有讓血汗錢就此飛了。他決定分享整個經過，提醒大家防詐意識一定要拉滿。

蔡明劼表示，最近打算把舊的Switch遊戲片賣掉，便在臉書交易社團貼文，很快就有一位自稱買家的女性聯繫他，提出用超商賣貨便交易。對方還傳來一個看似官方的連結，讓他填寫資料。

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見到網頁顯示「您是第一次使用賣貨便，請聯繫LINE客服人員」，蔡明劼不疑有他地聯繫客服，收到對方傳來訊息，是他才剛填寫的資料。確認資料正確後，對方請他提供這次收款的銀行帳號，並說需聯繫「藍新金流客服人員」才能開通權限。

後來「客服人員」直接來電、語氣專業，甚至詢問他帳戶餘額有多少。蔡明劼警覺性開始提升。接著，「客服」要他進入網銀操作，第一次叫他轉帳1元試水溫，不會真的扣款，系統也確實顯示失敗。第二次，客服則說需輸入「開通權限的密碼49950」，因為是「開通權限」，一樣不會交易成功。

這時，蔡明劼突然警鈴大響，「我輸入49950，但是怎麼看都覺得很可疑。想了一下之後，我改成5元，按下確認。啪，我的5元轉帳成功。」頓時他驚覺自己遇上詐騙集團，「要是剛才真的按49950，當場就會損失5萬元。」他當下立刻封鎖假的兩位客服，假買家還來訊問他為何不依指示操作，他直接回嗆，「不要唬爛了，剛才那個根本就是詐騙！」並封鎖對方。

他事後分析三點，首先，對方用「賣貨便」、「藍新金流」這些知名品牌讓人放鬆戒心，「這些品牌當然沒問題，有問題的是詐騙集團創立『假客服帳號』騙人。」再來，他仔細看後發現，該買家的FB頁面很像假帳號，懷疑對方從頭到尾一人分飾三角。最後他提醒，「不管要買還是要賣東西，當別人叫你依照指示操作網路銀行或者提款機的時候，一定有鬼！」

貼文引發熱議，「只要按指示操作都有鬼，上次鄰居傻傻被騙，幸好戶頭只有250元，對方還打來狂飆三字經」、「他問你銀行餘額時，心中的警鈴就要響起了」、「曾經看過有人分享不動聲色的先報警，讓詐團帳戶凍結」、「蔡醫師還是報警一下，不然如果他把你的帳號給別人，你提供的帳戶就變成人頭戶了。」

還有人指出，「現在在網路上自己賣東西或買東西，都很容易被詐騙集團盯上，這個手法已經許多人被騙了，很可怕」、「最近賣二手物很容易遇到這種詐騙，朋友就被詐騙了八十萬」、「對方只要說交貨便有問題的，一律封鎖，頂多不賣而已」、「7-11賣貨便、全家好賣家都是開好賣場設定金額再讓對方下單的！根本不需要電話聯繫，真的要注意！」