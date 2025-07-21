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16歲女車手台南善化車站收174萬詐騙款　法院判與父須連帶賠償

▲詐騙集團以假投資誘騙民眾匯款，法院判收款16歲少女車手與其父應連帶賠償被害人174萬7千元。（記者林東良攝）

▲詐騙集團以假投資誘騙民眾匯款，法院判收款16歲少女車手與其父應連帶賠償被害人174萬7千元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

一名年僅16歲的少女，擔任詐騙集團「車手」，在台南善化車站面交收款174萬餘元，被害人提起民事訴訟，台南地院認定她與詐騙集團其他成員構成共同侵權，並認定其父親身為法定代理人，未能證明善盡監督責任，須與女兒連帶賠償原告174萬7千元，全案仍可上訴。

原告指出，2024年7至8月間，在Facebook瀏覽到詐騙集團投放的不實投資廣告，加入名為「金融巨鱷股市交流」等群組，被引導前往假冒的「UBS」網站進行虛假投資，誤信穩賺不賠話術，於10月18日中午12時36分，在台南善化車站依指示面交現金174萬7千元給16歲女車手，事後發現遭騙即提告求償。

法院審理時，16歲女車手之父不爭執女兒擔任車手收款事實，且該少女已於少年法院另案確定違反《加重詐欺罪》、《洗錢防製法》等多項罪名。法院指出，雖16歲女車手並未親自實施詐術，但其行為協助犯罪金流中斷點、隱匿資金流向，與詐欺結果間具相當因果關係，構成共同侵權。又她為限制行為能力人，其父為法定代理人卻未證明監督無疏失，依法應負連帶賠償責任，須與女兒連帶賠償原告174萬7千元。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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