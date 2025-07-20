台人近7日遭騙走18.9億！　最多人被「1手法」詐騙

▲上周的詐騙案件受理數超過3800件。（示意圖／記者劉維榛攝）
記者曾筠淇／綜合報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（7月13日至7月19日）的詐騙案件受理數達3837件，財產損失金額超過18億元。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，其中，受理案件最多的詐騙手法，是「網路購物詐騙」。
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台6月詐騙財損達89億1509.1萬元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，較5月增加1億6575.8萬元；至於受理件數，6月共有1萬6388件，受理數增加最多的縣市是新北市，較5月增加94件。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|7月13日
|432
|2億3983萬1000
|7月14日
|597
|2億789萬1000
|7月15日
|574
|4億3642萬6000
|7月16日
|579
|2億4387萬9000
|7月17日
|583
|2億3975萬7000
|7月18日
|563
|2億9136萬6000
|7月19日
|509
|2億3971萬6000
|總計
|3837
|18億9886萬6000
根據統計，最新一周（2025年7月13日至2025年7月19日）的財產損失金額共達18億9886.6萬元，詐騙案件受理數則有3837件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是7月15日，達4億3642.6萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為7月14日，當日有597件。
|受理數排名
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|網路購物詐騙
|678
|4798萬6000
|假投資詐騙
|618
|9億4871萬8000
在詐騙手法方面，若以案件受理數來排列，最新一周的前2名分別是網路購物詐騙、假投資詐騙。網路購物詐騙有678件，財產損失金額4798萬6000元；假投資詐騙有618件，財產損失金額9億4871.8萬元。
針對第一名的網路購物詐騙，165打詐儀錶板列出4點防詐小撇步，請民眾特別注意：
1、網路交易，請透過第三方平台，才有保障。
2、購買旅遊行程，請確認旅行社聯絡方式，並自行聯繫。
3、不要任意匯款到陌生人的帳號。
4、網路購物有疑慮，務必撥打165諮詢。
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