台人近7日遭騙走18.9億！　最多人被「1手法」詐騙

▲上周的詐騙案件受理數超過3800件。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（7月13日至7月19日）的詐騙案件受理數達3837件，財產損失金額超過18億元。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，其中，受理案件最多的詐騙手法，是「網路購物詐騙」。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台6月詐騙財損達89億1509.1萬元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，較5月增加1億6575.8萬元；至於受理件數，6月共有1萬6388件，受理數增加最多的縣市是新北市，較5月增加94件。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 7月13日 432 2億3983萬1000 7月14日 597 2億789萬1000 7月15日 574 4億3642萬6000 7月16日 579 2億4387萬9000 7月17日 583 2億3975萬7000 7月18日 563 2億9136萬6000 7月19日 509 2億3971萬6000 總計 3837 18億9886萬6000

根據統計，最新一周（2025年7月13日至2025年7月19日）的財產損失金額共達18億9886.6萬元，詐騙案件受理數則有3837件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是7月15日，達4億3642.6萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為7月14日，當日有597件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 網路購物詐騙 678 4798萬6000 假投資詐騙 618 9億4871萬8000

在詐騙手法方面，若以案件受理數來排列，最新一周的前2名分別是網路購物詐騙、假投資詐騙。網路購物詐騙有678件，財產損失金額4798萬6000元；假投資詐騙有618件，財產損失金額9億4871.8萬元。

針對第一名的網路購物詐騙，165打詐儀錶板列出4點防詐小撇步，請民眾特別注意：

1、網路交易，請透過第三方平台，才有保障。



2、購買旅遊行程，請確認旅行社聯絡方式，並自行聯繫。



3、不要任意匯款到陌生人的帳號。



4、網路購物有疑慮，務必撥打165諮詢。