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南市府簡化風災補助流程協助弱勢　譴責詐騙與假訊息擾亂救災

▲台南市政府召開災後補助記者會，祕書長尤天厚強調補助簡化與主動協助原則，各局處說明風災補助受理進度及救援機制，強調災後動員不停歇。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府召開災後補助記者會，祕書長尤天厚強調補助簡化與主動協助原則，各局處說明風災補助受理進度及救援機制，強調災後動員不停歇。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南多區，市府補助與救助措施陸續上路，台南市政府20日於永華市政中心召開記者會，由祕書長尤天厚代表市長黃偉哲，率領民政、工務、社會、勞工及農業局，對外說明災後復原進度、補助申請流程簡化情況，並譴責趁災行騙與散佈不實言論的行為。

尤天厚祕書長表示，黃偉哲市長已明確指示補助申請「從速、從簡」，針對獨居長者、行動不便或身心障礙者等弱勢災民，市府將主動到府協助申辦。他強調，若有災民未能親自前往公所，請社區鄰里或市民主動告知，市府將派員協助，務求補助「一個都不能少」。

▲台南市政府召開災後補助記者會，祕書長尤天厚強調補助簡化與主動協助原則，各局處說明風災補助受理進度及救援機制，強調災後動員不停歇。（記者林東良翻攝，下同）

尤天厚也嚴正指出，已有不肖人士趁機詐騙災民所幸即遭查獲，市府將持續與警方及檢方合作，嚴打趁災不法。同時他對網路謠傳公所因「停班」耽誤救災的說法表示遺憾，並澄清風災發生當下，各區公所即全力啟動災害應變機制，將不排除對惡意抹黑進行法律追訴，以捍衛基層公務員的名譽與付出。

工務局指出，截至19日，住屋毀損慰助金已受理逾2300件，表格也大幅簡化。現行7張表格非每人都需填寫，而是依實際居住狀況選填，並提供窗口輔導協助；針對申辦所需的「居住事實或所有權證明」，亦開放多元文件擇一檢附。

▲台南市政府召開災後補助記者會，祕書長尤天厚強調補助簡化與主動協助原則，各局處說明風災補助受理進度及救援機制，強調災後動員不停歇。（記者林東良翻攝，下同）

除工務局外，民政局、社會局與農業局均提供最新統計與作為。民政局支援各區公所並提供到宅服務，累計受理5250件補助申請；農業災損申請已達逾10億元，尤以麻豆、白河、七股為重災區；社會局也指出，截至18日捐款金額已突破5700萬元，並已啟動安置與獨老關懷機制。

▲台南市政府召開災後補助記者會，祕書長尤天厚強調補助簡化與主動協助原則，各局處說明風災補助受理進度及救援機制，強調災後動員不停歇。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局也表示，風災後即媒合「做工行善團」進駐災區，進行屋頂覆蓋、電力修復、建物拆除等工程，盡力協助災民復原生活。

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