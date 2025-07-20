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櫻花妹被高薪誘惑！赴柬埔寨賣淫「遭軟禁詐騙園區」　跳樓求生

▲南韓一名男子因仲介日本籍女子跨海賣淫，因此被判2年徒刑。（示意圖／資料照）

▲日本女性被高薪誘惑前往柬埔寨海外賣淫，怎知卻遭軟禁於詐騙園區。（示意圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨近年淪為全球矚目的詐騙溫床，以海外高薪工作名目將多個國家的公民騙到當地的據點當作豬仔，除了中華圈外，近年更將犯罪魔爪伸向日本。然而除了日本除了有被騙到當地參與詐騙的人外，還有日本女性以為到柬埔寨海外賣淫可以賺取高薪，怎知卻遭到軟禁壓榨，甚至有人為了脫困，從3樓一躍而下。

根據SPA!報導，柬埔寨的詐騙園區不僅聚集各國詐騙人員，同時也在當地發展出完整的性產業。據在柬經營地下錢莊匯兌的人士透露，當地性交易市場下到每次僅50美元（約新台幣1469元）的低價服務，上到單次要價900美元（約新台幣2.6萬元）的高級妓女一應俱全，而詐騙園區背後的性產業混亂程度更是令人咋舌。

《中日新聞》駐曼谷記者藤川大樹實地走訪有大量詐騙園區據點的柬埔寨西南部西哈努克市，他驚訝表示，當地幾乎見不到一般市區常見的學校、咖啡廳等設施，取而代之的是滿街的賭場、風俗店及成人用品商店。路上隨處可見KTV應召女郎的招募海報，連超市裡都有各式各樣的保險套可選，甚至還設有性病專門診所。

除了西哈努克市外，首都金邊也有相同情況，當地還有日本女子特地到此打工賣淫。這些女子多半是透過社群平台上的「高薪海外打工」廣告前來，然而到了這裡後卻遭到軟禁，生活條件相當惡劣。一名日本籍賣淫妹為了逃離，甚至試圖從金邊一棟公寓的3樓跳窗逃跑。

部分賣淫妹還會積極學習中文，藉此擔任中國詐騙集團與日本成員之間的口譯，因為「翻譯有固定薪水，萬一團隊大賺一筆還能分紅」。

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