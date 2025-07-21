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親手槍殺兒子！韓男生日趴「朝胸口開2槍」　媳、孫目睹血腥慘狀

▲▼南韓仁川市延壽區松島洞20日晚間發生在生日派對槍殺兒子的人倫悲劇。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓仁川市延壽區松島洞20日晚間發生在生日派對槍殺兒子的人倫悲劇。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川昨（20）日晚間發生慘絕人寰的人倫悲劇！一名60多歲的男子迎來生日，他的兒子決定在住家為父親舉辦生日派對，還邀請朋友一同祝賀，豈料該名男子卻攜帶私製槍枝，在媳婦、兒子的面前，當場向兒子的胸口開槍，最終導致兒子不幸身亡。男子遭逮捕後，警方更在住家發現設置倒數裝置的爆裂物。

根據《韓聯社》，南韓仁川廣域市延壽區松島洞某棟高層公寓的33樓，20日晚間9時31分發生逆倫槍擊案，在這天前往兒子住處參加生日派對的63歲男子A某，居然在媳婦、2名孫子、其他親友的面前，用裝填數發霰彈的自製手槍，對準30多歲的兒子胸口開了2槍，導致兒子停止呼吸心跳，送醫後仍不幸身亡。

至於A某在案發後，則是緊急逃離至位於首爾市道峰區雙門洞的住處，最後被警方依涉嫌違反槍砲刀箭彈藥等安全管理法逮捕。A某坦承犯案後，警方在A某車輛的駕駛座、後車箱發現其他9把槍枝，並在住處發現5、6個金屬管狀物。警方研判，A某可能直接參與槍身的製作，並搭配購買來的彈匣。

另外，A某還向警方透露，在住家設置爆裂物。對此，警方在A某的住處發現15個爆裂物，這些爆裂物由裝有稀釋液的寶特瓶、清潔劑瓶、牛奶瓶等組成，且還安裝設定於21日凌晨0時爆炸的倒數計時裝置。警方坦承，若A某未在被逮後坦承犯案，則這些爆裂物很有可能會爆炸。

為了處置爆裂物，警方從21日凌晨0時至3時緊急撤離包括70名公寓住戶在內共105人。鄰居透露，A某幾乎是足不出戶，且很少和其他人打招呼，身上經常瀰漫著菸味，總是扛著許多工具、且不太愛洗澡，「聽說他兒子曾去國外留學，他曾和兒子一起住，但最近卻自己一個人住」、「他已經好幾年都沒繳管理費了」。

目前警方正在釐清A某槍殺兒子的動機。

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