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石破茂慘了！日參院改選自民黨「無法過半」　野田：擬提不信任案

▲▼日本立憲民主黨黨代表野田佳彥。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本立憲民主黨黨代表野田佳彥。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本參議院昨（20）日針對125個議席進行改選，然而身為執政聯盟的自民黨、公明黨卻未能取得過半席次，僅獲得47席，無法達到當初日本首相、自民黨總裁石破茂所定下的50席目標。對此，在野第一大黨「立憲民主黨」黨代表野田佳彥表示，不排除針對石破內閣提出不信任案。

根據日媒《讀賣新聞》、《東京新聞》，隨著參議院開票結果漸為明朗，自民黨、公明黨慘敗皆面臨席次大減等敗局，對此石破在記者會上表示，目前他考慮繼續擔任自民黨總裁兼首相一職，並尋求和在野政黨合作，不過包括立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等皆強調目前暫無合作意願。

對此，立憲民主黨黨代表野田佳彥20日晚間接受《富士電視台》新聞節目專訪時，對於是否計畫向石破內閣提出不信任案的提問，他強調，「當然（提出內閣不信任案）也會納入考慮範圍內。因為，民意顯然向石破內閣說『不』。因此，我認為應該挑戰達成政權輪替。」

據悉，先前野田佳彥便面臨是否提出內閣不信任案的抉擇之中。然而，野田佳彥6月19日晚間在國會召開記者會時表示，由於日本政府仍與美國川普政府針對關稅貿易進行談判，加上以色列與伊朗互相攻擊導致中東緊張情勢升溫，因此他決定暫不考慮提出不信任案，以免讓政治決策出現空窗。

▲▼日本首相兼自民黨總裁石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂所帶領的自民黨無法達成取得參議院改選50席的目標。（圖／達志影像／美聯社）

日本中央大學政治學教授中北浩爾向日媒《朝日新聞》分析，儘管自民黨、公明黨未能取得過半席次，然而身為日本在野第一大黨的「立憲民主黨」卻難以整合在野勢力達成政權輪替，這是因為此次參議院改選中，包括參政黨等新興政黨的興起，而投給參政黨的選民，多半出自於對自民黨的不滿。

參政黨漁翁得利、在此次改選中取得14席，尤其取得原自民黨支持者以及年輕族群的青睞，使得該黨黨代表神谷宗幣也坦言感到十分意外、是原先預期的3倍；相比之下，立憲民主黨所取得的席次卻沒有明顯增加。對此，中北浩爾也認為，若是立憲民主黨無法整合在野勢力，則野田佳彥成為下一任首相的機率較低。

►石破茂助選淪「票房毒藥」！百人拒絕出席黨內動員　候選人也神隱

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