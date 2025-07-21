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石破茂成跛腳首相！日執政聯盟「慘輸4大關鍵」曝　在野席次過半

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲由石破茂帶領的執政聯盟未能在參議院選舉中取得過半席次。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本參議院選舉結果出爐，由首相石破茂領導的自民黨、公明黨執政聯盟遭遇重挫，未能在參議院248席中拿下過半的125個席次。執政聯盟在兩院同時失去主導地位，為1955年自民黨創黨以來首見。《美聯社》也整理出執政聯盟歷史性慘敗的4大關鍵。

根據《日本放送協會》統計，自民黨和聯盟夥伴公明黨本次選戰只取得47席，距離維持多數所需的50席還差3席，也造成執政聯盟無法在參議院取得過半席次的局面。

▲▼日本參議院大選結果。（圖／記者張方瑀製）

根據《美聯社》報導，事實上，石破茂一開始就設定了較低目標，只希望能取得「簡單多數」（simple majority）的125席。儘管自民黨本身表現略優，獲得39席，超過出口民調預估的32席，並且仍然是參議院內最大黨，但最終仍無法挽救整體局勢。

石破茂承認，政府提出的物價上漲對策並未真正惠及民眾，導致這次選舉結果令人失望。他在接受《日本放送協會》訪問時表示，「我會謙虛且誠懇地接受選民的聲音」。

由於參議院沒有權力提出對首相的不信任案，這次敗選雖然不會立刻導致政權更替，但對石破茂本人的政治前景與日本政局穩定性都投下陰影。自民黨內可能出現要求他下台的聲浪，或尋找新的執政聯盟夥伴來重建多數地位。

經濟民生

此次選戰焦點集中在經濟民生議題，包括飆漲的物價、停滯的薪資漲幅以及沉重的社會保障壓力，引發選民普遍不滿。

石破政府自2024年10月自民黨與公明黨在眾議院失去多數席次後便一路艱難，屢次因自民黨過去的貪腐爭議受創，為了推動法案，也不得不向在野黨妥協讓步。對於民眾關心的米價與實質薪資等議題，政府的應對明顯力有未逮，導致選民信心動搖。

關稅談判

在對美貿易上，石破茂同樣承受壓力。美國總統川普不滿日方進展太慢，特別是日本對美國汽車和農產品銷售的開放度不足，加上8月1日即將實施的25%關稅，更讓石破茂處境雪上加霜。他雖選前不願妥協，但如今執政聯盟的少數席次難以與反對黨形成共識，未來談判變數更大。

民粹主義政黨獲得支持

新興的民粹政黨如參政黨趁勢崛起，主打「日本優先」，訴求設立專責外國人政策機構，同時反疫苗、反全球化，主張傳統性別觀念，吸引不少保守派選民。根據初步結果，國民民主黨席次從4席暴增到17席，參政黨也從原本的1席飆升至14席，在野勢力逐漸壯大。但在野黨派彼此分裂，未能整合成真正的「執政聯盟」。

自民黨長期執政，選民搖擺

自民黨長年以來在戰後政壇幾乎都居於主導地位，但如今選民在「穩定」與「改變」間出現分歧。有選民表示，支持自民黨是因為希望維持團結穩定，「我們選擇不會激化對立的候選人」。不過也有選民樂見更多包容與多元的社會，並表明支持立憲民主黨，就是希望日本在移民和性別政策上能更進一步，例如允許夫妻別姓。

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