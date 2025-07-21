自民黨面臨「創黨最大危機」！　石破茂宣布：繼續留任首相

▲日本首相石破茂正式表態，將會繼續留任首相一職。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本參議院選舉結果出爐，由自民黨與公明黨組成的執政聯盟並未取得過半席次，而執政聯盟在參眾兩院同時失去主導地位，是1955年自民黨創黨以來首見。首相石破茂21日下午以自民黨魁身分召開記者會，他坦言對此次選舉結果深感責任重大，但仍強調國政不能停滯，將繼續履行「相對第一大黨」的責任，同時正式表明將繼續留任首相一職。

根據《日本放送協會》報導，石破茂在記者會中指出，此次選舉自民黨主打「強健經濟、富裕生活、堅定日本」等政見，儘管遭遇嚴峻審判，但仍贏得最多議席。他呼籲各黨派應共同承擔責任，針對當前最迫切的政策課題進行誠懇協商，期盼攜手打造更完善的政策措施，強調政黨間合作的重要性。

談到當前物價上漲問題，石破茂表示，政府的基本方針是加速成長投資並推動加薪，但在實現薪資超越物價上漲前，必須因應現狀。他強調，將根據此次選舉的討論結果，兼顧財政責任，推動跨黨派協商以擬定具體對策，希望能儘早達成共識。

他也正式表明，自己將會繼續留任首相職位。而在面對媒體詢問是否設定留任期限時，他則回應，「目前沒有考慮具體時間」，因為當務之急是處理美國關稅談判或物價上漲問題，還有可能隨時發生的自然災害與戰後至今面臨最複雜嚴峻的安全保障環境。面對這些當前急迫的問題，他強調會全力以赴，盡快找出解決方案。

至於與美國的關稅爭議，石破表示，將堅守日本的國家利益，並以「關稅轉為投資」的理念作為談判基礎，力求在8月1日實施新關稅的大限前，與美方達成雙贏的協議。他也透露，經濟再生擔當大臣赤澤亮正已展開第八次的訪美行程，自己也希望儘速與川普親自面對面會談，爭取實質成果。

針對這次選舉結果，石破坦承「受到極為嚴厲的審判」，許多優秀的自民黨、公明黨人未能當選，他極為痛心。石破茂同時以自民黨總裁身分鄭重致歉，他承諾會謙虛誠懇地面對結果，並向在酷暑中支持自民黨的所有人表達誠摯感謝。