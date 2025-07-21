華郵直指日本將迎「政治混亂期」！　揭敗選後果：影響美關稅談判

▲由石破茂帶領的日本執政聯盟未能在參議院獲得過半席次，恐影響與美之間的關稅談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本20日舉行參議院選舉，執政聯盟遭遇慘敗，未能取得過半席次，引發美國媒體關注。《華盛頓郵報》更形容這是「政治混亂期的開始」，指出日本政局將陷入不穩。針對自民黨的滑鐵盧，外界也質疑首相石破茂的領導責任。不僅如此，在8月1日與美的關稅談判期限前，要完成協商的可能性更是大幅下降。

《華盛頓郵報》指出，執政聯盟此次「近乎潰敗」，而這不但動搖了日本政權的穩定性，也可能導致與美國的貿易談判陷入停滯狀態。《華爾街日報》也分析，石破茂政權基礎動搖，即便屆時日美能達成協議，也很難順利在國會獲得批准。

此外，《華爾街日報》引述專家觀點指出，為了避免遭到美國總統川普揚言祭出的懲罰性高關稅，日本或將被迫仿效印尼與越南，接受特定關稅的調升，以換取協議的空間。

與此同時，美國外交關係協會（CFR）高級研究員史密斯（Sheila Smith）也提醒，從今年下半年起到明年，美方將更為關注日本國防預算、台海危機應對等安全議題，並警告「雙邊緊張將升溫」，呼籲不要自滿於「日美同盟牢不可破」的假設。