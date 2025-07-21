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南韓極限暴雨第5天！洪患「18死、9失蹤」　父親帶全家露營慘罹難

▲▼南韓慶尚南道山清郡因極限暴雨而發生山崩和土石流。（圖／路透）

▲南韓慶尚南道山清郡因極限暴雨而發生山崩和土石流。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓從16日起便迎來「200年一遇」的極限暴雨，持續至昨（20）日為第5天，導致忠清南北道、京畿道、光州、大田、蔚山等地出現河川氾濫、洪患等災情，而位於慶尚南道的山清郡更因為今年3月才發生大面積的山林野火，導致各地發生嚴重的土石流，整個暴雨災情造成南韓18人死亡、9人失蹤。

根據《韓聯社》，南韓行政安全部今（21）透過國民安全管理報告指出，截至20日晚間9時為止，這場持續5天的極限暴雨一共造成南韓全國18人死亡、9人失蹤，其中慶尚南道山清郡19日起發生15起土石流，導致死者占了10人，而京畿道加平郡的死亡人數為2人、忠清南道瑞山市為2人，至於京畿道烏山市和抱川市、忠清南道唐津市、光州市北區則各為1人。

至於失蹤人數，京畿道加平郡和慶尚南道山清郡則各占4人，光州市北區為1人。

▲▼南韓京畿道加平郡暴雨，超商倒塌。（圖／路透）

▲南韓京畿道加平郡暴雨，超商倒塌。（圖／路透）

截至目前為止，因躲避極限暴雨而撤離家園的災民人數，在南韓全國15個道與廣域市之中，達到9887戶、1萬4166人。截至20日晚間6時，道路淹水、土石流、堤防等河川設施毀損共為1999件，而建築物、農耕地淹水則達2238件。

報導指出，京畿北部警察廳21日早晨再度重啟京畿道加平郡失蹤者搜救作業，一共出動機動隊200多人、機動巡邏隊16組共101人、交廳刑警機動隊24人、特攻隊與科學搜查隊17人、加平警察署30人，以及9隻搜救犬、3架無人機，並在京畿道抱川市白雲溪谷一帶發現陳屍的失蹤者。

其中，搜救隊20日凌晨4時20分在京畿道加平郡朝宗面大報里大報橋，發現懸掛在橋體的40多歲男性失蹤者A某。

▲▼南韓慶尚南道山清郡從21日起開始出現山林大火，火勢至今仍持續蔓延。（圖／VCG）

▲▼南韓慶尚南道山清郡今年3月才發生大面積的山林野火。（圖／VCG）

▲▼韓國東南部山林大火，慶尚南道山清郡矢川面的民宅已經被燃燒成廢墟。（圖／VCG）

據悉，A某從19日起，便和妻子、2名年僅10多歲的子女，在距離大報橋6公里遠的馬日里一帶露營，在暴雨發生後，就讀高中的兒子在馬日里露營場被搜救隊發現，搭乘直升機離開現場，目前因身心受巨大衝擊而難以接受調查。搜救當局研判，一家人可能皆遭到急流沖走，而非遭土石掩埋。

另外，一名50多歲男性20日下午2時25分在永平川上游的白雲溪谷遭到急流沖走，最後被發現陳屍在永平川河邊。

至於慶尚南道山清郡，更因此極限暴雨而在短時間內降下300mm以上的雨量，由於今年3月才發生山林大火，因此多地在缺乏山林的保護下發生山崩、土石流，當地至少4人行蹤不明。

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