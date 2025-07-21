台網美赴大馬遭黑警勒索！　警方證實：涉案5人已逮捕調職

記者張方瑀／綜合報導

台灣網美妍兒赴馬來西亞旅遊時驚傳遭警察勒索、性騷擾未遂，她事後在社群曝光經過，震驚各界。事發後不到兩週，調查已有進度，當地警方證實，5名涉案警員已遭逮捕並調職，相關刑事及內部調查仍在進行。

根據《中國報》報導，八打靈再也警區主任沙魯尼占助理總監則對外證實，警方援引刑事法典第384條（勒索）展開調查，並同步啟動內部紀律程序，5名涉事警員已調職，案件仍在偵辦中。

▲網美妍兒PO出自己的旅遊經歷，呼籲網友去馬來西亞旅遊時要注意安全。（圖／翻攝當事人IG）



妍兒18日受訪時回憶，7月7日當天她與家人搭車準備前往雪州八打靈再也著名的SS2夜市吃榴槤，途中遭遇路檢，警方要求出示護照。她因誤觸手機錄影快捷鍵，引起警員不滿，手機被強行拿走檢查，甚至被威脅「罰1萬馬幣（約6.9萬台幣）或上銬帶回警局」，還被禁止使用翻譯軟體或聯絡外界。

她表示，當下緊張到向Grab司機求助，卻遭司機拒絕協助。警方隨後把家人請離，只剩她一人被強行扣留，還要求她把手機介面切成英文，翻查她的相簿與銀行App，追問帳戶餘額並要求現金。後來其中一名警員更直接暗示，「跟我去喝酒就放你走」，讓她心生恐懼，只能假裝答應，趁機請家人湊出300馬幣才脫身。

事後，該名警員仍透過WhatsApp多次聯絡，甚至到她入住的飯店找人，留言威脅「我剛救了你，你就這樣對我嗎？」讓妍兒不寒而慄。她回到台灣後，才把經過公開在Instagram，呼籲旅客提高警覺。

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