台灣網美被勒索性騷！大馬黑警被鎖定追查　她9字回應

▲台灣網美妍兒。（圖／翻攝IG／yaner.f，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣網美妍兒自曝在馬來西亞遭遇警察勒索及性騷擾未遂，引發輿論熱議。馬來西亞警方已證實涉案警察身分，並表示將展開調查。妍兒也在IG限動發文回應。

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▲網美妍兒PO出自己的旅遊經歷，呼籲網友去馬來西亞旅遊時要注意安全。

妍兒在Instagram分享詳細經過，她與家人於7日晚間搭乘Grab計程車前往吉隆坡SS2夜市途中，車輛遭到7至8名穿警察制服的執法人員攔截臨檢。妍兒配合出示護照，但因不慎誤觸手機錄影快捷鍵，引發警察不滿強行拿走手機，還威脅罰款1萬馬幣（約6.9萬元新台幣）或上銬到警局」。

警察接著要求妍兒將手機語言改為英文，操作手機刪除影片。警察還翻查她的旅遊照片及銀行應用程式，逼問帳戶金額並要求支付現金。警察不僅持續威脅她，還提出「給我1000馬幣（約6921元新台幣），下班後跟我一起去酒吧喝酒，我就放你走」，最終家人湊足300馬幣後，警察才釋放她。

妍兒更換住宿避免被尾隨，沒想到警察多次透過WhatsApp聯絡她，甚至親自到她原本入住的飯店尋人。妍兒沒理會還被警察威脅「我剛才救了你，你就這樣對我嗎？」並表示「我會把錢還你，出來見我一下就好」。妍兒最終封鎖對方聯絡方式，並於7月8日平安返台。

根據《中國報》報導，甲洞區國會議員林立迎的助理賴俊權已於17日下午前往八打靈再也警區總部協助跟進此案，並提供相關證據。靈市東南亞花園警局局長證實，涉事警察並非假冒警員，且已於昨晚向靈市警區總部報案。警方廉正局（JIPS）已正式立案調查，後續將對涉案人員採取行動。妍兒也在IG限動發文回應「感謝媒體正確的報導」。