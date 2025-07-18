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台網美遊大馬驚魂！遭黑警勒索逼陪酒　親曝新進度「5人被抓了」

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

擁有3.5萬名追蹤者的網美妍兒近日在個人Instagram發文，分享她在馬來西亞旅遊期間遭遇警察勒索及性騷擾未遂的驚悚經歷，呼籲有計劃前往馬來西亞的遊客提高警覺，避免成為下一個受害者。她今（18）日出面回憶過程，說當地議員有跟她連絡，目前已經有5個警察被抓了。

▲▼ 台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完「我先去洗澡準備」她路邊爆哭 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台網美在馬國被黑警勒索，出面說明當時的過程。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

妍兒今出面表示，7月7號的那天在馬來西亞，一開始有包車，家人說想要吃榴槤，當地SS2夜市榴槤非常出名的，那天結束白天行程之後回飯店休息一下，就在飯店叫Grab，上車後快到夜市前有一個臨檢站，本來想說跟台灣一樣，警方要求給看護照，她配合出示護照，卻因不慎誤觸手機錄影快捷鍵，引發警察不滿指控她偷拍，並強行拿走手機，雖然解釋自己是誤觸鍵盤，甚至當場示範操作，但警察不理會，反而威脅她「罰1萬馬幣（約6.9萬元新台幣）或上銬到警局」，並禁止她使用翻譯軟體或求助外界。

妍兒說，當下很慌張非常緊張，跟Grab司機求救，沒想到司機說等一下還有單要先走，結果警察告訴司機把妍兒家人載走，只剩她一人在現場，警察強迫她將手機語言改為英文，並直接操作手機，不僅刪除誤拍的影片，還翻查她的旅遊照片和銀行應用程式，逼問她帳戶金額並要求支付現金。

▲▼ 。（圖／記者攝）

妍兒指出，開始覺得這個人怪怪的不是正經警察，說要帶她去ATM領錢，隨後打電話給比較會講英文的朋友，「然後他就教我說，告訴他我是妳律師，然後拿電話給他聽」，警察當下就很生氣，看了朋友的地區是在加拿大，就覺得沒有辦法到現場完全不理，後來警察就把她帶去旁邊就說，「如果待會跟我去喝酒，我現在就可以讓你走」，

妍兒因害怕，要求至少她讓她到夜市把家人安置，再給WhatsApp跟對方出去，只能假裝答應，最後警察在她家人湊足300馬幣後才將她釋放。之後警察曾多次聯絡她並親自前往她原本入住的飯店尋人，還透過 WhatsApp嗆，「我洗澡跟準備一下自己約30分鐘，然後就去接妳」，看到妍兒不回後就嗆「我剛才救了你，你就這樣對我嗎？」「我會把錢還你，出來見我一下就好」。最終，妍兒封鎖警察聯絡方式，並於7月8日平安返台，回到台灣之後才敢就是把這些事情整理出來，告訴所有的人。

妍兒說，有尋求駐馬辦事處的幫助，當地的國會議員也說已經有5個警察被抓了，覺得輿論有讓辦案加速，而且對方也是真的警察，感覺對方是慣犯，在IG發文以後，有非常多很熱情又很善良的當地人，覺得這件事情讓他們感到很羞恥，官方部分目前沒有太多回應，現在都是還在處理中，當地議員也說有去跟警察局長碰面，請他們好好偵辦這案。妍兒指出，發生這種事情以後，讓她現在看到穿警察衣服的警察都會很害怕。

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