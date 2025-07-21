下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

NEW: A boat with 53 people onboard capsized in Vietnam’s Ha Long Bay amid a thunderstorm and strong winds, leaving at least 34 dead and 11 rescued.



Among the survivors is a 10-year-old boy who was pulled from a flooded cabin after four hours, having survived by breathing… pic.twitter.com/vxe0FtMIQQ — Middle East Today (@shekelazzam) July 20, 2025

記者張靖榕／綜合報導

越南下龍灣（Ha Long Bay）19日發生觀光船翻覆意外，一名生還者回憶事發當下驚險逃生的過程。根據越南官方媒體報導，截至目前至少造成38人罹難，仍有5人下落不明，搜救行動仍在持續。

▲越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）



出事船隻為「奇蹟之海」（Wonder Sea），19日下午搭載48名乘客與5名船員展開為期3小時的觀光行程，未料途中驟遇暴風雨，最新搜救消息指出，死亡人數已攀升至38人。

鄧英全（Dang Anh Tuan，音譯）指出，當時船上乘客曾要求返航，但船員表示「快到了」，因此繼續前進。結果大雨持續約15分鐘後，船隻開始劇烈搖晃，「桌椅亂飛，幾秒鐘後整艘船就翻覆了」，水快速灌入船艙，他一度失去方向感。

鄧英全與另外3名乘客緊抱翻覆船體與螺旋槳撐了兩小時，才等到風雨稍歇、救援人員趕到。《VNExpress》報導，當局共救起11人，其中1人因傷重送醫後不治。

船隻翻覆的主因為突如其來的強風。事故當下，一名14歲男孩被困在船體內4小時後獲救。大部分乘客來自首都河內，包括約20名孩童。

鄧英全此次與11名大學同學結伴出遊，僅3人倖存。他本人僅受到輕微割傷，但其中1人頭部多處受創，另一人則在逃生時因破碎玻璃割傷肌腱。

他表示，其餘9人全數罹難，包括一名帶著妻子與3歲兒子的朋友，全家都在事故中不幸喪生。

根據越南氣象單位預測，熱帶風暴「薇帕」正朝越南北部逼近，預計下周將登陸，包括下龍灣沿岸地區，將為當地救援與交通帶來更多挑戰。