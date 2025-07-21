　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

記者張靖榕／綜合報導

越南下龍灣（Ha Long Bay）19日發生觀光船翻覆意外，一名生還者回憶事發當下驚險逃生的過程。根據越南官方媒體報導，截至目前至少造成38人罹難，仍有5人下落不明，搜救行動仍在持續。

▲越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

▲越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

出事船隻為「奇蹟之海」（Wonder Sea），19日下午搭載48名乘客與5名船員展開為期3小時的觀光行程，未料途中驟遇暴風雨，最新搜救消息指出，死亡人數已攀升至38人。

鄧英全（Dang Anh Tuan，音譯）指出，當時船上乘客曾要求返航，但船員表示「快到了」，因此繼續前進。結果大雨持續約15分鐘後，船隻開始劇烈搖晃，「桌椅亂飛，幾秒鐘後整艘船就翻覆了」，水快速灌入船艙，他一度失去方向感。

鄧英全與另外3名乘客緊抱翻覆船體與螺旋槳撐了兩小時，才等到風雨稍歇、救援人員趕到。《VNExpress》報導，當局共救起11人，其中1人因傷重送醫後不治。

船隻翻覆的主因為突如其來的強風。事故當下，一名14歲男孩被困在船體內4小時後獲救。大部分乘客來自首都河內，包括約20名孩童。

鄧英全此次與11名大學同學結伴出遊，僅3人倖存。他本人僅受到輕微割傷，但其中1人頭部多處受創，另一人則在逃生時因破碎玻璃割傷肌腱。

他表示，其餘9人全數罹難，包括一名帶著妻子與3歲兒子的朋友，全家都在事故中不幸喪生。

根據越南氣象單位預測，熱帶風暴「薇帕」正朝越南北部逼近，預計下周將登陸，包括下龍灣沿岸地區，將為當地救援與交通帶來更多挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨狂炸　台鐵南迴線「部分路線」不通
快訊／開第一槍！前全聯總裁徐重仁深夜「千字文」挺大罷免
全台下7天！　可能有新颱風
自民黨恐歷史性慘敗！日相石破茂面臨逼宮
快訊／1縣市升級大豪雨！　4縣市豪大雨
快訊／力退中國！　台灣桌球男團摘世大運歷史首金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍射殺加薩援助站平民！　增至73死

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

澳智庫：歐美削減東南亞發展援助　中國影響力將擴大

美眾院通過2026財年國防撥款　對台軍援147億元

下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

自民黨恐歷史性慘敗！逼宮聲四起　石破茂：不會請辭

千人換妻雜交派對連嗨3天！英國小鎮變「性愛趴集散地」　居民崩潰

57歲蓮舫再戰政壇！一開票就當選　怒批執政黨「只顧自己口袋」

日本女子手機充電突起火　全車廂尖叫推擠4人傷！東京JR緊急停駛

俄羅斯強震搖晃畫面曝光　USGS警告：浪高恐達1公尺

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

許光漢去看LE SSERAFIM　重現〈UNFORGIVEN〉手勢

以軍射殺加薩援助站平民！　增至73死

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

澳智庫：歐美削減東南亞發展援助　中國影響力將擴大

美眾院通過2026財年國防撥款　對台軍援147億元

下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

自民黨恐歷史性慘敗！逼宮聲四起　石破茂：不會請辭

千人換妻雜交派對連嗨3天！英國小鎮變「性愛趴集散地」　居民崩潰

57歲蓮舫再戰政壇！一開票就當選　怒批執政黨「只顧自己口袋」

日本女子手機充電突起火　全車廂尖叫推擠4人傷！東京JR緊急停駛

俄羅斯強震搖晃畫面曝光　USGS警告：浪高恐達1公尺

熱帶系統醞釀！　「最高機率路徑」曝

12星座下半年運勢曝！雙子有利跳槽　水瓶可多元化投資

以軍射殺加薩援助站平民！　增至73死

何妤玟遭索賠600萬！　「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋…身心出狀況

唐綺陽運勢／射手有望脫單！金牛「有金桃花」 天秤感情能量低

可能有新颱風　模擬路徑曝

快訊／大雷雨狂炸　台鐵南迴線「部分路線」不通

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

澳智庫：歐美削減東南亞發展援助　中國影響力將擴大

快訊／1縣市升級大豪雨！　4縣市豪大雨

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

國際熱門新聞

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

千人換妻趴嗨翻3天2夜　英鎮民崩潰

自民黨參院選恐歷史慘敗！石破茂不辭

俄羅斯強震搖晃畫面曝光　警報聲大響

57歲蓮舫再戰政壇！一開票就當選

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

老爸驚見「A片女主角是女兒」

女高中生遭老師色誘「在床上獎勵妳」！

一家4口船難亡　親人淚：帶孩子過暑假遇劫

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

泰女拒「3女共侍1夫」！新婚當日被槍殺

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

更多熱門

相關新聞

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

台灣位在低壓帶中，天氣不穩定，中央氣象署表示，大氣環境不穩定、易有對流發生，並有利熱帶性低氣壓或颱風發展，24日（下周四）開始需留意台灣東方海面低壓發展程度及動向，熱帶系統動向將會帶來東北風、西南風造成影響。目前菲東海面有熱帶擾動97W生成，災害預報士賈新興預警，下周有機會持續發展成今年第7號颱風「范斯高」，且可能往台灣靠近影響西南風帶來降雨。

高薪誘惑！櫻花妹赴「柬詐騙園區」賣淫遭軟禁

高薪誘惑！櫻花妹赴「柬詐騙園區」賣淫遭軟禁

嘉藥越南招生人氣旺參與胡志明「招生諮詢日」吸引逾2萬人諮詢

嘉藥越南招生人氣旺參與胡志明「招生諮詢日」吸引逾2萬人諮詢

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

一家4口船難亡　親人淚：帶孩子過暑假遇劫

一家4口船難亡　親人淚：帶孩子過暑假遇劫

關鍵字：

越南下龍灣東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／開第一槍！前全聯總裁表態挺大罷免

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

紐約捕獲野生「台灣大咖影后」

快訊／國家警報響「大雷雨轟1縣市」　5縣市豪大雨

魔鷹妻機上猝逝　醫曝可能和「2疾病」有關

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

正妹物理老師進軍AV界

快訊／台灣桌球男團摘世大運歷史首金

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

更多

最夯影音

更多

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面