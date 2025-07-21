美眾院通過法案　禁止國防部展示「台灣納入中國」地圖

▲美國眾議院最新修正案，禁止國防部使用任何將台灣畫作中國一部分的地圖。（示意圖／達志影像／shutterstock）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會再次針對「誠實地圖」立場出手。聯邦眾議院18日通過2026財政年度國防部撥款法案時，順利納入一項涉台修正案，明文禁止國防部使用任何將台灣畫作中國一部分的地圖。提案的共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）強調，這反映了最簡單的現實──「中國是中國，台灣是台灣」。

根據《中央社》，這份總額逾8300億美元（約新台幣24.3兆元）的國防部撥款案，包含帝芬尼提出的條文，明定任何經由本法案撥款的資金，都不得用於「製作、採購或展示任何將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島或蘭嶼視為中國領土一部分的地圖」。

帝芬尼在表決前呼籲支持，並提到眾議院早在上屆國會通過國務院撥款法案時，就曾納入類似規範，「這次僅是將政策擴展至國防部。」他直言，這項修正案一點也不具爭議性，因為「台灣從來不屬於共產中國」。

帝芬尼強調，台灣有自己的軍隊、民選領導人、外交政策及貿易協定，「無論從哪個角度來看，台灣都是主權、民主且獨立的國家，任何相反說法都不正確。」

他也點出，美國自1970年代以來的一中政策只是「認知」北京的主張，並非「承認」，這項政策早已過時，「我們應該拋棄它」。

事實上，美國國防部2018年曾在「核部署評估報告」中誤將台灣標示為中國領土，隨後緊急下架並更正；帝芬尼過去數度推動相關修正案，2022財政年度支出法案就曾成功納入類似條文。

值得注意的是，這份撥款案同時包括對台灣的5億美元軍援，但目前僅是眾議院版本，後續仍須與參議院協商，待兩院通過相同文字後，才會送交總統簽署成法。參議院版本至今仍未公布。