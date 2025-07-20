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郭雅慧漢光穿軍服遭疑違法　黃國昌：賴政府最擅長各種擺拍作秀

▲民眾黨主席黃國昌、柯文哲老婆陳佩琪20日下午接受媒體訪問。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨主席黃國昌、柯文哲老婆陳佩琪20日下午接受媒體訪問。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國軍「漢光41號演習」實兵演練18日落幕，但總統府發言人郭雅慧被發現疑似穿軍服陪同總統賴清德視導，被質疑恐牴觸《陸海空軍刑法》。對此，民眾黨主席黃國昌今（20日）表示，過去這一年多，賴政府官員最擅長做的事情就是各種擺拍、各種作秀，完全沒在意有無認真把事情做到好。黃也提到，風災過後到現在已經14天，有很多地方連基本的通訊都還沒有恢復，請問賴政府，你們在做什麼？整個民進黨政府可不可以除了大惡罷以外，認真多幹一點時事。

民眾黨20日下午在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。會前黃國昌受訪被問到上述郭雅慧情事時表示，在賴清德主政的這一年多，他只能說毫不令人意外。

黃國昌說，賴清德所在意的是大內宣，因此你可以看到過去這一年多，賴政府官員最擅長做的事情就是各種擺拍、各種作秀，完全沒在意有無認真把事情做到好；賴清德執政風格跟民眾黨前主席柯文哲在當台北市長執政風格可說是天差地遠，一個只在乎大內宣、只在乎擺拍、只在乎作秀，連國家體制、連基本官箴都可以不顧，而柯是每天早上7時半準時上工，每天把事情做好，期許整個團隊每天把事情做好，這個國家與城市就會因為其努力，每天進步一點點，累積起來就會給國家帶來很大的進步。

黃國昌表示，希望賴清德在726民意反撲以後，靜下心來好好反省跟檢討，為什麼賴領導下會出現這麼嚴重的危機？當上面的人胡搞瞎搞時，下面的人就有樣學樣，所以自己覺得很遺憾，但完全不意外。

黃國昌也說，他提醒一下賴清德，當初最支持他的台南市民，風災過後到現在已經14天，有很多地方連基本的通訊都還沒有恢復，請問賴政府，你們在做什麼？台南每一個鄉親都是同胞，整個民進黨政府可不可以除了大惡罷以外，認真多幹一點時事，解決人民問題的時事？面對問題、解決問題，解決人民的痛苦，是每一個政府最基本的責任。

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