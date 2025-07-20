向小草喊「你們不是沒用的8席」　徐巧芯：民進黨才是只會翻桌的51席

▲民眾黨20日舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，賴士葆、徐巧芯、羅智強出席。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

距離726首輪大罷免進入倒數，國民黨立委徐巧芯、羅智強等5名台北市立委今（20日）受邀出席民眾黨舉辦的反罷免造勢。徐巧芯表示，民眾黨不是沒有用的8席，民進黨才是只會翻桌的51席；這次大罷免是針對國民黨立委，原本大家可以冷眼旁觀，但大家願意為了共同理念站出來支持，她非常感謝大家的情意，「我們永遠不會忘記」。羅智強也說，「跟黃國昌站在一起我驕傲；跟民眾黨站在一起我驕傲；跟民眾黨立委並肩作戰我驕傲」。

民眾黨20日下午在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，台北市5名國民黨立委賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強跟李彥秀受邀出席並致詞。

賴士葆表示，全世界沒看過由執政黨來發動無差別的罷免，「我們才做一年多，憑什麼罷免我們？」只是因為民進黨席次比在野少，每次表決都輸，輸了就「起呸面」，726不是只有罷免選舉，而是民主與獨裁之戰，為了台灣民主，拜託大家一定要投不同意。

「在野大團結，監督才有力。」王鴻薇說，她非常感謝民眾黨團在立院跟國民黨團密切合作來對抗民進黨，現在是關鍵時候，「讓我們團結在一起，對抗民進黨」，一定要用選票告訴民進黨跟賴清德，「把民主還給我們」。

▲王鴻薇出席「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／記者莊喬迪攝）

徐巧芯向台下民眾表示，你們是最堅強的小草，因為你們的民眾黨前主席柯文哲很堅強、民眾黨主席黃國昌很堅強、民眾黨立委跟幹部很堅強，你們不是沒有用的8席，民進黨才是只會翻桌的51席。這次大罷免是針對國民黨立委，原本大家可以冷眼旁觀，但大家願意站出來，願意為了共同理念站出來支持，她非常感謝大家的情意，「我們永遠不會忘記」。

徐巧芯提到，小草可能不知道民眾黨8席立委在立院會怎麼被民進黨欺負，「動不動圍上來」；白委黃國昌在台上講話，綠委林淑芬在旁邊罵黃，讓黃越講越激動，逼得黃必須回應，結果綠媒卻報導「咆哮黃國昌」，此外還欺負白委麥玉珍，這樣有民主、進步、包容嗎？通通都沒有，而是幼稚、無聊、冷血、可惡。

羅智強則說，今天要瞪大眼睛看這無良政府，到底要剝奪柯文哲人權、踐踏柯人權到什麼程度？柯今天被關十個月，這麼正直、清白且願意為台灣做事的人，卻遭受如此不公對待，他身為老朋友看得很心疼。羅也強調，「跟黃國昌站在一起我驕傲；跟民眾黨站在一起我驕傲；跟民眾黨立委並肩作戰我驕傲；跟小草們站在一起我驕傲」。

李彥秀表示，現在跟民進黨意見不一樣，就會被收押，現在司法有獨立嗎？現在台灣民主遭受莫大橫逆，所以今天一定要站出來，讓民進黨知道，台灣民主絕非民進黨做主，「我們才是台灣頭家」。