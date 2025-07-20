率眾為沈伯洋母親默哀　曹興誠：沈伯洋是為台灣促進大罷免的英雄

▲聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠率眾為沈伯洋母親默哀。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

「726台北同意罷」大安文山場今（20日）下午在景華公園舉行。罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠上台時也率眾為綠委沈伯洋甫過世的母親默哀30秒，沈是國共主要攻擊對象，是為台灣促進大罷免的英雄，沈媽媽也關心罷免進度，希望祂一路好走，能得到罷免成功好消息。

大安文山罷團和民進黨台北市黨部今日下午在景華公園舉辦「726台北同意罷」大安文山場。據了解，現場約擺1千5百張紅椅，儘管開場前有些飄雨，但在約下午4點半許開場前，初估現場紅椅子已經坐滿約3/4，且有許多民眾在後方涼亭或一旁樹蔭躲雨。約在下午5時18分許，主持人簡舒培喊出現場破3千人。下午約5時40分許，現場再度飄起細雨，但人數仍未明顯減少，簡舒培在下午6時7分許，喊出現場破6千人。

▲剛開場沒多久，現場人潮。（圖／記者黃國霖攝）

▼開始飄雨後，現場人潮。（圖／記者黃國霖攝）

罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠致詞表示，這次罷免是善良跟邪惡對決，這些藍委跟中共在一起，變得很邪惡，提案要有很多討論，但國民黨通通不管，直接三讀去表決，民進黨不同意就用打的，立法粗暴、獨裁、野蠻、暴力，非常危險。他們唯一目的就是破壞台灣穩定和善良，台北立委理論上是水準最高的，他們卻跑去打架非常不適任，立委應根據自己見解充分辯論，但國民黨不管，傅崐萁下令就衝過三讀，因此今天罷免不是單純藍綠問題，而是社會良善基礎被挑戰、摧毀。曹興誠也呼籲大家，為了信任、正義站出來。

▲聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠。（圖／記者黃國霖攝）

綠委吳沛憶致詞提到，大家過去這一年來，透過媒體新聞畫面，對台灣民主感到憂心，「十年前我跟各位一樣」，看到國會多數國民黨、時任總統馬英九違背民意，要去跟中國簽訂兩岸服貿協議，因此許多學生、公民站上街頭，「一開始並沒有很多人，我們也想不到最後會有超過50萬公民一起為了台灣站出來。」

吳沛憶提到，最近看到國民黨很多人要求人民搶救拯救他們，人民沒有拯救民意代表的義務，但立法委員有保護人民、國家的責任，這是因為他們無法保護國家人民，「所以我們必須用選票、罷免公民權讓他們知道，民意代表進到立院代表國家都應該為台灣發聲，千言萬語，你們跟我們一樣，心中有話要說，726用行動選票投下同意罷免，讓世界看到台灣民意。」

立委吳思瑤致詞則說，「我們要翻轉文山大安，台北五席全罷了」，昨晚大家再次回到青島東路、濟南路，回到這一切民主惡夢的起點，並許下承諾，要讓它成為終止這一切民主亂象的終點。台中國民黨辦的晚會，號稱2萬多人，但動員300輛遊覽車，便當發到吃不完，盧秀燕也講到一半，後面就走一半；對比濟南路、青島東路、大安森林公園、錦華公園，自動自發帶著對台灣的愛、民主堅定信任力量站出來。

吳思瑤認為，這就是曹興誠說的，罷免有兩種，一種是善罷，一種是惡罷，一種是台灣人認真打拚，連署書一張張、一筆一畫，用真心真情對民意忠誠；另一種國民黨發動惡罷，「就是我跟吳沛憶當事人，連民主都要造假，連民意都要欺騙。」

吳思瑤批評，大家看到賴士葆在罷免說明會上，用什麼樣囂張跋扈態度對待善良真誠的領銜人？大家看到羅智強敢說他是立法院問政最有深度立委，「笑死人，問政沒有內容，只會叫人家下台」，726用選票叫羅智強從台灣國會下台。她強調，大罷免不是政黨對決，是台灣守護比拚，成為台灣人的國會，不要讓中共代理人假冒台灣民意替中共說話。

▲綠委吳思瑤、吳沛憶比心。（圖／記者黃國霖攝）

隨後，曹興誠再次上台致詞表示，沈伯洋因母親過世，在辦公祭無法出席，但沈伯洋在大罷免出最多力氣，把命都放在裡面，能到的地方都會趕去，有時甚至還自己開車，當天來回花蓮，非常辛苦。

曹興誠指出，沈伯洋也是國民黨、共產黨主要攻擊對象，不僅天天應付無盡的謾罵，連自己老爸也被拿出來罵。「沈伯洋是為台灣促進大罷免的英雄」，沈伯洋媽媽也關心罷免進度，希望沈伯洋母親能一路好走，也希望祂能得到罷免成功的好消息。隨後，曹興誠也與台上、台下所有人一同為沈伯洋母親默哀約30秒。

立委王義川致詞時則先大喊「黃國昌，臭俗辣」，並提到，館長喜歡罵髒話，現在是民眾黨館長化，這個新興政黨為了政黨私利，「大罷免跟他們沒關係，罷免不了民眾黨，但為了私利、黃國昌不得不整個黨埋葬下去」，下午在北平東路辦演講，很多人把自己弄成綠色籠子，叫民眾黨批鬥自己人，說「我曾支持過民主進步黨」，民眾黨完全共產黨化、紅衛兵化，這種政黨各位不可以再支持了。

▼民進黨立委王義川。（圖／記者黃國霖攝）