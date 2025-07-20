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黨中央招牌遭小草丟雞蛋！民進黨要告了　要求白委為爆粗口罵總統道歉

▲▼民眾黨20日下午4時至6時在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨下午在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／民眾黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委林國成今（20日）下午在民眾黨造勢會上，用髒話連批總統賴清德，包括「我勒X你娘」、「我勒X」、「三小總統」。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，民進黨對此表達最嚴厲譴責，更要求林國成以及台灣民眾黨對此脫序言論公開道歉，並保留一切法律追訴權。此外，針對民眾黨在民進黨中央黨部樓下辦活動後，有民眾上樓到民進黨辦公室外招牌丟雞蛋一事，已完成蒐證報警處理，後續也將與律師討論後，進行法律究責，絕不寬待。

民眾黨20日下午4時至6時在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。林國成發言時表示，民進黨在執政、賴清德在總管，「各位，我們已經忍耐他整年」，他要跟賴說「我勒X你娘」。林說，他本來很有氣質，但民進黨跟賴清德執政後，「我現在跟他們一樣沒什麼氣質」，所以該罵的要罵，726一定要投不同意罷免，讓賴清德跟民眾黨立法院黨團總召柯建銘「滿臉全豆花」，讓民進黨倒台。

針對林國成於今日造勢場合中，爆粗口辱罵總統一事，民進黨發言人卓冠廷表示，林委員身為國家最高民意機關的國會議員，應對自身發言有最高標準，且自我要求。然而林委員，卻在公開場合，甚至現場有不少未成年孩童的情況下，公然爆粗口，甚至以言語侮辱國家元首，做出最壞的示範。民進黨對此表達最嚴厲譴責，更要求林國成以及台灣民眾黨對此脫序言論公開道歉，並保留一切法律追訴權。

此外，針對今日民眾黨於本黨中央黨部樓下舉辦活動後，有民眾搭乘電梯上樓於本黨辦公室外招牌丟擲雞蛋一事，卓冠廷表示，本黨已完成蒐證後，報警處理，後續也將與律師討論後，進行法律究責，絕不寬待。

▼小草朝民進黨中央招牌丟雞蛋。（圖／翻攝周軒臉書）

▲▼小草朝民進黨中央招牌丟雞蛋。（圖／翻攝周軒臉書）

 
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