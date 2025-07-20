陳佩琪盼能跟柯文哲一起投反罷免票　選區藍委羅智強：非常期待

▲陳佩琪與羅智強20日下午出席民眾黨「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪今（20日）透露，將請律師幫柯文哲申請公民投票權，讓她能在726一起與柯投下反罷免票。對此，柯文哲選區的國民黨立委羅智強表示，非常期待，希望司法單位能讓柯文哲行使其公民權，讓柯出來投下神聖的一票。

民眾黨20日下午在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。陳佩琪登台後表示，以她對公民法律的素養，覺得在野黨在立法院監督執政黨，在民主社會天經地義；她前天家裡收到反罷選票，「我會去投」，也期待她先生會跟她去金甌商職投反罷免一票，她會請律師幫先生申請公民投票權，希望大家726一起跟著她們，投下反罷免一票。

對此，羅智強回應，剛他有跟陳佩琪問候，陳說一定會努力讓柯文哲出來投羅智強一票，因為她們都是他選區的。其實今天看到柯文哲受到這麼多不公平對待，心裡是很難過的，這段時間，他也一直幫柯加油。

羅智強說，「今天說真的，我覺得每一個人，我們經得起檢驗」，但實在司法不應該用各種偵查大公開的方式來去羞辱、用押人取供方式，無限期地去對待一個可能是民進黨的政敵，這是不應該的事情。羅也說，他非常期待，希望司法單位能讓柯文哲行使其公民權，讓柯出來投下神聖的一票，也拜託大家讓柯能好好投票。

此次「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢卡司除陳佩琪外，還包括白委黃國昌、張啓楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬、國民黨台北市立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇、賴士葆、李彥秀、網紅「館長」陳之漢、台大前校長管中閔、前立委郭正亮等人。