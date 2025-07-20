白估今2萬人反罷　黃國昌：讓賴清德得逞台灣將變我們最討厭的模樣

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

726首輪大罷免進入倒數，民眾黨主席黃國昌今（20日）率白委及黨公職舉辦反罷造勢，並邀台北市5名藍委出席。黃國昌說，726不是針對單一立委的罷免，而是民進黨告訴台灣人民，不想接受任何監督；所以今天民眾黨站出來，為的是台灣民主跟下一代的未來，因為如果讓總統賴清德跟民進黨立法院黨團總召柯建銘得逞，「台灣一定會變成我們最討厭的模樣」。

民眾黨20日下午在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，由黃國昌壓軸登場。黃國昌表示，今天站在北平東路上，老實說他心裡很難過，因為去年519他跟時任民眾黨主席柯文哲一起到民進黨中央前抗議，抗議民進黨全面執政8年忘了承諾要做的改革，當時一人一顆芭樂，抗議民進黨是芭樂黨；而柯最讓他感動的，是在政治領域中，永遠把國家利益放在政黨利益之上，還記得柯一樣在這舞台上，期許賴清德不要忘記對人民的承諾，不要忘記要團結這國家，但相信柯怎麼也想不到，接下來是面對無窮無盡的政治追殺。

「賴清德你為什麼把反對民進黨的人都當成雜質？我再問一次，賴清德你為什麼把反對民進黨的人都當成雜質？」黃國昌說，賴清德，你什麼時候才要回答台灣人民？今天他站在民進黨中央黨部前，要告訴賴清德，不要以為身邊有隨扈、有國安人員保護，就可以迴避這問題，只要你在總統府的一天，所有台灣人都有權利讓賴清德解釋清楚，「為什麼我們是雜質？」

黃國昌強要，請大家記得，726不是針對單一立委的罷免，不是對藍委李彥秀、徐巧芯、羅智強、王鴻薇、賴士葆個人的罷免，而是民進黨告訴台灣人民，不想接受任何監督；在台灣這塊土地上，任何敢站出來反抗、批評民進黨的人，柯文哲就是你們的榜樣，在網路上做哏圖的年輕人，就是你們的榜樣，「我們有辦法容忍民進黨這樣糟蹋，我們最親愛的土地嗎？我們有無辦法容忍賴清德，想要在台灣當皇帝嗎？」所以要拜託大家，今天民眾黨站出來，為的是台灣民主跟下一代的未來，因為如果讓賴清德跟柯建銘得逞，「台灣一定會變成我們最討厭的模樣」。

黃國昌說，不同政黨在政上可以有競爭跟批評、辯論，但台灣作為一個民主國家，絕對不容許一個執政這麼久的政黨，要把這塊土地最重要的根基糟蹋殆盡，只為了滿足賴清德、民進黨專制獨裁的野心。黃向台下支持者喊話，一起在民進黨中央，清楚讓賴清德、柯建銘或全台灣人聽到，「726我們不同意罷免」，這一次反罷要贏，台灣要贏 。

在活動結束後，民眾黨表示，最後統計到場人數2萬人。

▼民眾黨「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢空拍圖。（圖／民眾黨提供）