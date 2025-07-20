吳思瑤嗆徐巧芯：面臨罷免危機是妳　可回鍋議員「雖然機會渺茫」

▲民進黨立委吳思瑤反嗆徐巧芯，面臨罷免危機的是徐巧芯。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對普發現金1萬元議題，民進黨團幹事長吳思瑤日前反諷台北市長蔣萬安，台北市歲計賸餘539億元，台北市民可普發約2萬元。國民黨立委徐巧芯反嗆，建議吳思瑤回去選台北市議員。對此，吳思瑤今（20日）大酸，面臨罷免危機的是徐巧芯，雖選罷法規定徐巧芯不能在松信區再選立委，但可以回鍋議員，「如果松信區的選民願意再給妳機會的話，不過這機會也非常的渺茫。」

民進黨立委吳思瑤、徐富癸和台北市議員許淑華、屏東縣議員梁育慈今日上午和罷免國民黨立委徐巧芯團體「剷除黑芯」到永春市場掃街催同意罷免票。吳思瑤受訪時強調，五一戰隊真的是想走台灣民主路，分進合擊在各縣市，她身兼台北市罷免召集人，「台北市5席要全罷，一個都不留」，希望在最後關鍵幾天能號召更多選民朋友726投同意，讓國會恢復民主常規。

吳思瑤指出，徐巧芯在立法院表現大家都看到了，沒有什麼亮眼正面政績，反而非常多不適格、不適任劣跡。前幾天在罷免說明會，徐面對民意不思反省，態度依舊傲慢囂張。

針對國民黨團總召喊話，行政院應加速提出緊急救災特別條例，吳思瑤強調，行政部門全方位、跨部會都在進行各項救災，補助也不斷加碼擴大，但總預算被惡砍惡刪，國家財政受到戕害。若政院評估預算需要增加，立法部門當然會全力協助支持。但她要反問傅崐萁，為何當時要惡砍惡刪國家救命錢、救難錢？又為何上周通過特別條例裡，居然要挪用2350億民脂民膏普發現金1萬元，向子孫預支、透支，用借錢舉債方式買反罷免票。國家財政就是這麼多，每筆預算都無比珍貴，當傅崐萁只會一再的加碼再加碼，請他真的能做到適格適任的國會議員，守護國家預算，而非胡砍亂刪。

吳思瑤也提到，徐巧芯日前對她有些指教，中央歲計賸餘累計超徵1兆8是謠言，若有讀預算書、認真審議預算的國會議員，都知道中央歲計賸餘剩下336億，沒辦法再當凱子、散財童子，必須藉由舉債才能支應普發現金，但國民黨永遠只講一半，因為還要分配各縣市2804億，而台北市是分得最多的縣市。

吳思瑤表示，所以她說，若徐巧芯在中央一再要求有歲計賸餘就要發現金，那台北市是財政能力最優渥的縣市，歲計賸餘高達539億，以台北人口換算，台北市長蔣萬安足足給每位台北市民普發現金2萬元，蔣萬安要做嗎？作為當家執政者，蔣萬安非常清楚，執政者有歲計賸餘必須用在其他的法定支出、福利建設、城市發展，因此被問及此事時不敢回應，那中央何嘗不是？

吳思瑤喊話徐巧芯，不要搞雙標，還歪樓叫她回來當台北市議員，就可以在議會提案要求蔣萬安普發現金2萬。「我要告訴徐巧芯委員，現在要面臨罷免危機的不是吳思瑤，恐怕會被罷免的是徐巧芯妳本人」。

吳思瑤善意提醒，她查過了，雖然選罷法徐不能在松信再選立委，但可以回鍋議員，徐說被罷免的話，不怕找不到工作，「那妳真的可以考慮回去當議員，如果松信區的選民願意再給妳機會的話，不過這機會也非常的渺茫。」