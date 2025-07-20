盧秀燕稱罷免成功剴剴條款會被廢　吳思瑤轟胡扯：綠不會發動惡修

▲民進黨團幹事長吳思瑤批盧秀燕胡扯造謠。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

男童「剴剴」遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死案人神共憤。立法院18日三讀通過藍白併案的再修正動議「剴剴條款」，未來對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」或因而「致人於死」者，可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。不過，台中市長盧秀燕昨日聲稱，若大罷免成功，剴剴條款會被廢棄。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（20日）痛批，這是胡扯、造謠，民進黨不會發動任何把剴剴條款惡修回來的做法，盧秀燕真的是權力焦慮過了頭，上了造勢場口不擇言，什麼謠言都敢造。

民進黨立委吳思瑤、徐富癸和台北市議員許淑華、屏東縣議員梁育慈今日上午和罷免國民黨立委徐巧芯團體「剷除黑芯」今日上午到永春市場掃街催同意罷免票。

針對台中市長盧秀燕昨日在台中罷免場聲稱，若大罷免成功，剴剴條款會被廢棄。吳思瑤受訪時直言，台中場淪為國民黨造謠大會，什麼剴剴條款會被修回去，這是胡扯、造謠。盧秀燕陷入權力焦慮，若台中三寶保不住，不管盧要爭取國民黨主席或問鼎總統大位，其政治影響力危機感當然大了。

吳思瑤強調，民進黨支持虐殺兒童罪可處死刑，但這幾天藍白不斷造謠抹黑，稱民進黨反對虐殺兒童罪，這是謠言。盧秀燕昨日還加碼造謠，若民進黨成國會多數會將剴剴條款改回去，「盧秀燕不要再消費剴剴了，不要再消費年幼的生命了！」

吳思瑤說，民進黨在政策面、修法面，自始自終都是守護兒少的唯一政黨，而非像藍白只會消費生命，做民粹的修法。大罷免後新國會新民意，未來任何提案都會遵循民主規則，讓新民意去討論、定奪，「民進黨不會去發動任何把剴剴案修回來，把剴剴條款惡修回來的這種做法。」盧秀燕真的是權力焦慮過了頭，上了造勢場口不擇言，什麼謠言都敢造。

而針對盧秀燕被民眾喊大罷免大成功時，盧反嗆民眾去勘災，民進黨秘書長林右昌今日上午陪同罷免國民黨立委廖先翔團體「齊心斷翔」到汐止金龍市場掃街前受訪表示，有看到新聞，盧還差點爆粗口，且是非常粗魯，女性也不適宜去講的詞語，「我想盧秀燕市長應該是急了！」

林右昌認為，如果盧市長這麼關心南部災民，她身為台中市長，手上其實有非常多資源，包括台中市的消防、義消、義警和很多志工、企業界很多民眾，她都可以號召去中南部協助救災，而不是出一張嘴去嗆民眾「你去救災啊！」盧秀燕忘了自己的身分是握有實權、握有資源的台中市長。

林右昌指出，盧嗆聲民眾對她想爭取大位選總統的女性可能候選人，爆這樣的粗口對她過去媽媽形象有蠻大的傷害。越到這種緊急關頭，越可以看到一個人真正性格，到底是真的？還是平常是裝出來？相信大家可以明辨，可以看看每個人在最後關頭的表現。