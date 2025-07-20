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林右昌酸藍「恐怖情人」　朱立倫：賴清德情勒災民害長者傷亡

▲朱立倫赴基隆出席「反惡罷 挺沛祥」政策說明會。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫赴基隆出席「反惡罷 挺沛祥」政策說明會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

726大罷免投票倒數，國民黨昨日反罷免造勢喊出「再愛我一次」，民進黨秘書長林右昌今（20日）對此諷刺，恐怖愛人不值得再愛一次，訴求理性的民眾難以接受。國民黨主席朱立倫回擊，民進黨恐怖到每天情勒民眾，明明國庫有錢還要裝窮，不普發現金一萬塊，賴清德總統救災時也情勒民眾，叫大家自己去爬屋頂，最後還造成長者的傷亡。

朱立倫今日出席基隆「反惡罷 挺沛祥」政策說明會時抨擊，對基隆所有市民來講，真的是對民進黨惡罷不堪其擾，去年才惡搞一次今年又惡罷一次，他覺得基隆所有民眾最希望是能夠安定和諧，好好拚經濟！今天民進黨這樣搞惡罷，相信基隆市民7月26日一定會站出來再次用基隆人的團結，告訴民進黨告訴惡罷者不要再亂了不要再惡搞。

對於國民黨舉辦的再愛我一次反惡罷晚會，遭林右昌酸「恐怖愛人不值得再愛一次」。朱立倫反擊，「民進黨恐怖到每天情勒民眾，你看明明國庫有錢還要裝窮，不發現金一萬塊，這是民眾的錢，國庫的錢綽綽有餘啊！每天只會情勒民眾，南部發生這麼嚴重的災情，賴清德在救災的時候，還要情勒民眾，叫大家自己去爬屋頂，最後還造成長者的傷亡。」

朱立倫怒批，民進黨每天情勒民眾，卻不好好的做事情，台灣真的需要安定、需要和諧，希望大家在7月26號共同反惡罷，讓台灣回復安定

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