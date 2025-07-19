快訊／越南下龍灣重大船難！「已34人死亡」持續搜救中

▲越南下龍灣發生重大船難，已有27人死亡。（資料照／記者曾羿翔攝）



記者柯振中／綜合報導

發稿時間22:20

更新時間23:10

越南廣寧省下龍灣19日下午發生重大船難事故，一艘載有53人的遊船突遇風暴傾覆，造成至少34人罹難，其中包含8名兒童。此外，還有數十人下落不明，搜救行動仍在緊急進行中。

根據多家越南媒體報導，事發於當地時間19日下午1時45分，一艘搭載48名遊客與5名船員的遊船，航行至下龍灣海域時，突遭強烈風暴襲擊，導致船體迅速傾覆。由於事發突然，部分乘客來不及反應即被捲入水中。

截至目前為止，搜救單位已確認34人不幸罹難，其中包含8名兒童，另有數十人失蹤，生死未卜。當地政府已動員多艘救援船隻與潛水員持續搜救，同時派遣醫療團隊待命處理傷患與協助後續安置。

為加速搜索，海軍特戰旅126派遣21名特種潛水兵加入，並增派3艘軍艦、2艘快艇與30名官兵前往事發海域支援。軍方指揮官李伯軍準將親赴現場統籌行動。

目前尚無法聯繫船東，越南邊防單位正透過各方管道試圖掌握進一步資訊。相關部門仍全力搶救中，首要任務是確保每一位旅客與船員的生命安全。

據初步了解，該遊船所搭載旅客多為國內外觀光客，目前尚未公布具體國籍分布。廣寧省旅遊部門正緊急與家屬聯繫，並要求業者提供詳細名單與保險資料，以協助確認身份與後續補償作業。

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